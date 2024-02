Aquiles Álvarez: “Hay gente tonta que dice que no trabajo, pero ni duermo"

Este miércoles 28 de febrero, el alcalde de Guayaquil, se refirió a algunas situaciones que le preocupan a los guayaquileños y aseguró que él sí se encuentra trabajando, pese a las críticas.

Aquiles Álvarez habló puntualmente sobre la construcción de la nueva carretera en vía a la costa, que conectaría con el nuevo aeropuerto del Daular y aseguró que el proyecto está bien pensado y que no es algo reciente. “El proyecto no es porque a mí me dio la gana. Esto ya llevaba 10 años. Es una planificación bien hecha. Yo no soy odiador, yo no vine a romper las cosas por romper”, explicó Álvarez, que también detalló la importancia de esta obra

"Es una solución no solo para vía a la costa sino para Guayaquil . Es una carrerera alterna para vía a la costa y que sí, también va a llevar al aeropuerto. Eso no significa que vamos a destruir ningún cerro. Incluso construcción de la vía hará que muchas canteras salgan más rápido de vía a la costa, canteras tan criticadas por la gente", complementó.

Esta es la zona donde se prevé esté ya construido, para 2031, el nuevo aeropuerto en el Daular.ARCHIVO Archivo

Sin embargo, tal como lo ha contado EXPRESO, sobre este tema, se han generado cientos de críticas ya que algunos ambientalistas están en desacuerdo con realizar trabajos en el Cerro Blanco y otras áreas verdes de la zona.

Álvarez aseguró que se encuentra trabajando constantemente por un mejor Guayaquil, pero no busca enaltecer su imagen. "Nosotros no estamos en estado permanente de propaganda. Yo no ando haciendo laraca. Yo no estoy en un estado de propaganda, pero hay gente tonta que dice que el alcalde no trabaja cuando no duermo", dijo firme Álvarez.

Finalmente el burgomaestre aseguró que él espera los balances para realizar una evaluación de su gestión. "Nosotros no vamos a votar la plata a la basura en el municipio. No hay que analizar mes a mes hay que analizar los balances. Hay ciertas puntitas que hay que lanzar porque la gente también se olvida", expresó.

