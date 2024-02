Álvarez: "Ya si nos toca meternos a los cubículos del baño, estamos fregados"

Finalmente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a un tema que se ha convertido en tendencia: al video en el que se observa a dos hombres manteniendo relaciones íntimas en lo que sería el interior de los cubículos de un baño de uno de los mayores sitios turísticos de Guayaquil: el Malecón 2000.

Guayaquil: Cinco meses después fue entregada la obra en la calle Noguchi Leer más

Aunque aseguró que no se ha confirmado que el video de 31 segundos fue grabado en el lugar, alegó que de ser así y de tener que estar vigilando quien entra o no a cada cubículo evidencia lo complicada que está la ciudad.

TE INVITAMOS A LEER: Suspenden la cuenta de Aquiles Álvarez por incumplir reglas de X.

"No se ha confirmado que sea en el Malecón. Eso es lo que dicen. Si eso fuera así, es una pena. Imagínese, qué se pudiese hacer. Hablando crudamente: cómo podemos hacer para meternos a dos cubículos de baño. Ya si nos toca meternos a los cubículos de los baño, ya estamos fregados, la situación es complicada”, manifestó.

Este pronunciamiento, que lo realizó durante un recorrido de una obra, llegó luego de que la ciudadanía, por un lado, cuestionara la falta de control en este espacio público; y por otro critique la falta de valores del ciudadano.

"Si bien no es la primera vez que pasa algo así en el Malecón, es horrible ver que en un espacio al que van las familias, los turistas, los niños, sirve de motel. Y ojo, da igual si son dos hombres, dos mujeres, una pareja hetero la que protagoniza estos actos... Simplemente no debe pasar. ¿Qué les pasa?" cuestionó Jaime Rendón, habitante de la calle Panamá.

Un video de dos hombres teniendo relaciones íntimas en un baño, aparentemente del Malecón 2000, abre nuevamente el debate con respecto a las implicaciones legales que tendría realizar este tipo de actos en lugares públicos.



Lee más 👉 https://t.co/aE26fMdbs1 pic.twitter.com/quugq11fwb — Diario Expreso (@Expresoec) February 26, 2024

Esta, como aseguró la ciudadanía, no es la primera vez que en los sitios turísticos o públicos de la ciudad ocurren estos casos. Uno de los que generó más comentarios fue el que ocurrió en 2019, en la noria La Perla, situada al pie del río Guayas (adentro del Malecón). El hecho fue protagonizado por una pareja que fue grabada en una de las cabinas.

Aquiles Álvarez sobre la postura de Guschmer con Barcelona: "Lo ha hecho personal" Leer más

Otro recordado caso se registró en 2021, cuando un hombre y una mujer fueron grabados fuera del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo, también en el Malecón 2000. En esa ocasión, la fundación Malecón 2000 aclaró que la zona donde se registró el acto no se encontraba bajo su responsabilidad administrativa.

En tanto, un caso reciente se dio en la Aerovía. En 2023, dos jóvenes, un hombre y una mujer, aparecieron manteniendo relaciones sexuales en la cabina 17. Ellos se detuvieron luego de que, a través de altavoces del sistema, les avisaron que estaban siendo grabados.

LEE TAMBIÉN: La costosa campaña publicitaria de Aquiles Álvarez para Guayaquil.

"Es indignante que situaciones de este tipo continúen pasando, y es indignante también que no haya seguridad nunca en el Malecón. El alcalde dice que no está confirmado que es ahí donde se protagonizan las imágenes sexuales, y por supuesto que lo es. De hecho hace unos meses quise entrar al lugar y un guardia que ahí estaba, me advirtió que mejor no entre, que adentro ocurren cosas malas. Así estamos y nadie hace nada. Yo lo pido son sanciones: que se multe y fuerte a quien irrespeta a la ciudad", relató Samantha Lucas, guayaquileña.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!