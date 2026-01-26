Cierre en la vía Quito–El Chaco–Lago Agrio: puente sobre el río Marker sufrió daños

El Ministerio de Infraestructura habilita una ruta alterna para que los vehículos viajen entre Quito y Lago Agrio

Las láminas de acero del puente sobre el río Marker se dañaron, por lo que el paso vehicular fue suspendido en ese ducto de la vía Quito - Lago Agrio.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte suspendió el paso vehicular en la vía Quito - Lago Agrio este lunes 26 de enero de 2026, debido a daños en las planchas metálicas del puente sobre el río Marker, cuya estructura conecta a las provincias de Pichincha y Sucumbíos.

La Cartera de Estado informó en sus redes sociales que el cierre afecta a la carretera interprovincial E45 y recomendó tomar como ruta alterna la vía Narupa - Coca.

Según el ministerio, el paso vehicular se suspendió ´por la afectación en la estructura superficial del puente y por los avances de la erosión regresiva del río Coca, cuyo fenómeno fractura el talud que rodea a ese tramo de la carretera de la Amazonía del Ecuador.

El ECU 911 señaló que el cierre se localiza en el sector del Chaco. A ese lugar acudieron los funcionarios del ministerio, Policía y Secretaría de Gestión de Riesgos para evaluar el estado de la estructura y determinar los trabajos que se ejecutarán para rehabilitar la circulación vehicular.

Cierre a casi 3 años de la caída del puente

Las autoridades no han reportado personas o vehículos afectados por este incidente ni una fecha estimada en la que se rehabilitaría el paso. El percance de este lunes se registra a casi tres años del colapso del puente sobre el río Marker, el cual cayó por la pérdida de la base de la estructura el 22 de febrero de 2023.

Alerta de lluvias intensas en Sucumbíos

En esa zona también se han presentado fuertes lluvias desde el sábado 24 de enero, cuyas precipitaciones motivaron al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) a activar la advertencia meteorológica No. 5, que la alerta sobre el incremento de la intensidad y distribución de las precipitaciones en diferentes zonas del país.

⛈️#AdvertenciaMeteorológicaEc #5 l Incrementará la intensidad y distribución de lluvias, con tormentas dispersas, mayor énfasis al interior del norte y centro del Litoral, Amazonía, norte de la Sierra y zonas de cordillera. Mayor énfasis entre el 26 y 28 de enero 2026 🌧️⛈️ pic.twitter.com/FnUiKMRZI4 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 24, 2026

De acuerdo con el reporte, Sucumbíos tendrá "mayores probabilidades de lluvias intensas y tormentas", por lo que recomendó circular con precaución y alejarse de zonas propensas a inundaciones y derrumbes. De acuerdo con el Inamhi, la condición climática se mantendrá hasta el miércoles 28 de enero.

