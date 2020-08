Otra vez su nombre salta cuando se habla del reparto de los hospitales...

No sale mi nombre en nada relacionado a ningún hospital. Ni obra pública, contrato o nada. ¿De qué son esos chats? ‘No me timbres, que no puedo contestar... escríbeme’. ‘Te he mandando a dejar unos dulces manabas... gracias’... Esos chats deben estar muy bien seleccionados porque Mendoza, sus abogados y familiares se han pasado tres meses seleccionando... Lo que ha salido se ha presentado con mala fe e insidia. El contenido, que debe ser lo más grave que pueden encontrar porque sino no lo habrían sacado, no dice ni una palabra sobre un hospital.

Los chats no hablan de hospitales o repartos, es cierto, pero un esquema elaborado por el mismo Mendoza la ubica a usted en el centro de una estructura y a su alrededor a varios legisladores...

Ponen los chats que no tienen nada que ver con los hospitales y luego ponen este diagrama que, de lo que conozco, no existe en ningún lado. Es una elaboración no sé si de La Posta o Mendoza. No hay nada que los lleve a esa conclusión. ¿En alguno de los chats se llega a la conclusión de ese esquema? Ahí es donde está la pieza que falta.

Lo que los chats sí sugieren es que tenía una relación no tan formal, como usted lo ha descrito, con Daniel Mendoza. Sugieren que tenían una amistad...

No es así. No ha existido una amistad... El hecho que tenga un saludo cordial o coloquial no me convierte en su mentora, para usar el término que utilizó La Posta. Tal vez están confundidos, tal vez se refieren al exministro (Santiago) Cuesta, pero como son muy amigos, a él no lo incluyen en el relato. Y con él no hay ningún chat, ¿no?

Todos nos preguntamos quién repartió los hospitales...

La pregunta está mal planteada. La pregunta es qué delitos se cometieron y quién los cometió. Esto no es un juego de monopolio que alguien reparte hospitales, hoteles, trenes. Son delitos.

¿Y quién tiene el suficiente poder dentro del Gobierno para permitir que se cometan esos delitos?

Si es que alguna de las designaciones de un funcionario fue para cometer delito, la pregunta es:¿quién designó a tal funcionario?... Si me pregunta, quién designa al director de un hospital no es la ministra de Gobierno, son los ministros de Salud.

¿Me está diciendo que en los anteriores titulares de Salud está el origen del reparto?

No. Me niego a aceptarle la palabra reparto. Lo que digo es que si lo que se está insinuando es que una designación se hizo con un ánimo delictivo, hay que preguntarle a la autoridad que hizo esa designación.