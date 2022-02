El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick señaló que el retiro de visas a ecuatorianos vinculados en casos de corrupción y de narcotráfico seguirá en marcha.

El avance es tal; que él mismo se puso de ejemplo para decir que, aún siendo el titular de la misión diplomática, no conoce el número total de visas retiradas. Porque “son todos los días que el consulado está haciendo su trabajo a diario y son centenas” expresó en medio de una cita con funcionarios ecuatorianos en temas comerciales.

“Vamos a continuar sacando visas de personas pequeñas, grandes; si están metidos en los actos de corrupción, violencia, criminalidad y no importa el color de su collar, sea blanco o de otro color. O sea, si trabaja en oficina, si están en la farándula, si están en las calles, si están metidos en el narcotráfico y en la corrupción y en todos los esfuerzos que están para debilitar el estado de derecho del gobierno de Ecuador, vamos a sacar su visa, porque tenemos este derecho bajo nuestra ley”.

Además de la lucha contra la corrupción, el retiro de visas estadounidenses a ecuatorianos también incluirá si existe vínculos con la criminalidad. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para expresar su punto de vista sobre el sistema judicial en Ecuador.

"Yo creo que no está funcionando el sistema. Mirando a las calles y el sistema de protección, no lo está haciendo, por un lado han hecho un esfuerzo enorme en la captura de droga, eso es trabajo de investigación, pero ¿Qué pasa después? En la semana pasada el Gobierno de Estados Unidos señaló que hay un guayaquileño, llamado Sánchez Farfán que es un socio estratégico que con su flota de avionetas está llevando droga a Estados Unidos y México, hay que ir contra ellos y todos sus secuaces".

A inicios de enero, la embajada de Estados Unidos anunció que revocó la visa a varios jueces ecuatorianos y otras personas que trabajan en el sector legal y judicial y advirtió que toma seriamente el tema de la lucha contra la corrupción.

En un comunicado, aclaró que la decisión fue adoptada tras determinar que las “ya no califican para estas visas” porque “tener una visa es un privilegio, no un derecho”. Dijo que no comentará acerca de la situación.