Celi cae sin mayor esfuerzo

Segundo día de comparecencias en el juicio político contra el excontralor Pablo Celi: el interpelante Juan Cristóbal Lloret, correísta, acumula motivos para la censura. En la víspera, la presidenta y los vocales del Consejo Nacional Electoral dijeron ante la Comisión de Fiscalización exactamente lo que él quería oír: que Celi interfirió en el proceso electoral al pedir una auditoría del sistema informático y pretender que se dejara sin efecto la inscripción de varios movimientos políticos, incluido el suyo. Ahora, no necesitó mayor esfuerzo para convencer a todo el mundo de lo retorcido que resulta el hecho de que la Contraloría contratara, en modalidad de régimen especial, a una empresa que previamente había glosado: la del sentenciado por corrupción Daniel Salcedo Bonilla. Fueron 1’150.000 dólares en tardes culturales, shows de talentos, sesión solemne y otros “productos comunicacionales” no especificados. Así, todo parece indicar que Pablo Celi será censurado sin necesidad de escarbar muy hondo ni preguntar demasiado. Nada podía ser más cómodo.

Vocales del CNE comparecen en el juicio político del excontralor Pablo Celi Leer más

Solamente dos personas de las seis llamadas a comparecer acudieron a la convocatoria: Darwin Patricio Moreno Garcés, hermano del expresidente de la República y funcionario de carrera de la Contraloría desde 1996, y el propio Salcedo desde la cárcel 4 de la capital. Se excusaron (algunos con explicaciones bastante peregrinas) la exsubcontralora de Gestión Interna, María de las Mercedes Placencia, que firmó el contrato de marras por delegación directa de Celi y pretextó que hace tiempo dejó el cargo; la directora de Compras Públicas, Silvana Vallejo, de quien se esperaba que aportase información sobre los procedimientos del régimen especial; y los representantes legales de las otras empresas que fueron invitadas para concursar con la de Salcedo, probablemente con la consigna de perder (al menos una de ellas incumplía olímpicamente con los requisitos).

A las preguntas de Lloret se sumaron las del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de quien puede decirse que en esa silla se encuentra en su elemento. Él pone su dedo en las llagas que el correísta trata de evadir. Dice Lloret, por ejemplo, que la empresa de Salcedo, HDC Producciones, estaba “cuestionada por la propia Contraloría”, pero se calla el porqué. Para recordarlo está Villavicencio: por “otro contrato de otra fiesta”, dice en sentido literal y figurado. Se refiere a la farra correísta de la Gobernación del Guayas con Raúl Di Blasio: 1,4 millones de dólares pagó el entonces gobernador Rolando Panchana a Salcedo para la producción de charlas motivacionales del pianista argentino.

No fueron satisfactorias las respuestas de los comparecientes. Las de Salcedo, de hecho, no fueron respuestas en absoluto. “Ya que no tengo mucha información -empezó diciendo- no podría aportar ni negativamente para esta sesión”. Y en eso se mantuvo durante toda su intervención, que fue más bien corta y lacónica. “Me hago presente, pero no tendría absolutamente nada que decir”. “Como le dije, no tendría información”. Lo máximo que llegó a hacer por fuera de ese libreto fue remitir a sus ejecutivos de cuentas. Ellos sabrán.

Declarar en emergencia a la Contraloría, propuesta inviable Leer más

En cuanto a Moreno, que participó en el proceso contractual en su calidad de coordinador nacional administrativo de la Contraloría, se refugió en la jerga burocrática y en la descripción detallada y aburridora de procesos administrativos, algunos de ellos francamente obtusos. Por ejemplo, aquel según el cual no existe impedimento alguno para que la Contraloría contrate empresas glosadas por la Contraloría; esto es así porque, antes de iniciar el proceso de contratación, el organismo no revisa sus propios archivos sino los de Compras Públicas. Y en Compras Públicas no constan las glosas de nadie. Es como desaparecer un conejo en la chistera: pura magia.

“Este contrato no fue suscrito por mí”: toda la comparecencia de Moreno fue un acto de escapismo. “Lo único que hago yo es trasladar la documentación entre la unidad requirente y la autoridad que hace el acto administrativo. Es un acto de simple generación de documentos”. Más aún: el hermano del expresidente no sabía siquiera que Daniel Salcedo había sido glosado. Se ve que no pone atención en los noticieros.

Esto recién empieza. Se ha cumplido recién el segundo día de una lista larga de comparecencias: setenta en total. Para cumplir este cronograma, Fiscalización trabajará horas extras. Hoy martes arrancarán a las ocho de la mañana con el protagonista de esta historia: el propio Pablo Celi responderá las preguntas de la Comisión desde la cárcel.