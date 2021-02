“El Estado no puede ceder soberanía por dinero ni por otra circunstancia”

Oswaldo Jarrín Román es el ministro de Defensa desde 2018. El general de División ya fue ministro entre 2005 y 2006. Fue también subsecretario de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, director de Operaciones del Ejército en la guerra del Cenepa, director de la Academia de Guerra y director de la Escuela Militar Eloy Alfaro.

El contexto

Nuevamente surge la propuesta de una organización internacional que busca el canje de deuda a cambio de la ampliación de la reserva marina de Galápagos. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dice que el tema ya fue planteado hace un año y se demostró que no era viable porque eso sería ceder soberanía, algo que prohíbe la Constitución.

Canje de deuda ¿o venta? de la Reserva Marina de las islas Galápagos Leer más

¿Qué tan factible es la propuesta de Ocean Finance Company?

El tema no es nuevo, ya se trató en la Asamblea, en la Comisión de Soberanía en julio del año pasado. Ahí se explicó la imposibilidad de ampliar la zona de reserva como se aspiraba. En ese entonces se habló de una ampliación de 188 millas náuticas y se explicó la imposibilidad por temas legales.

¿Cuáles son esos temas legales?

Soberanía nacional, artículo 1 y 3 de la Constitución. En segundo lugar, la Ley de Seguridad Pública, en los artículos 11 y 38 se establece la responsabilidad que tiene Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad y en las áreas de reserva y eso está supeditado al cumplimiento de FF. AA. y particularmente de la Fuerza Naval. No solo son las leyes, sino también la Convemar que determina la facultad de Fuerzas Armadas en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y son las 200 millas náuticas. Se tiene soberanía económica que está amparada por la Convemar.

“Ampliar la reserva marina de las islas Galápagos requiere análisis” Leer más

El territorio está cubierto con radares. Los radares no son 100 % para detección, hay ángulos muertos. Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa



Si ya hubo la negativa ¿por qué se revive el tema de nuevo?

Porque hay intereses particulares. El planteamiento que está haciendo la compañía Ocean Finance Company es un artilugio oportunista.

¿Por qué artilugio?

Se fundamenta en un problema que tienen los países y la compañía viene a asistir, no es el Ecuador el único caso, porque esta compañía utiliza la propuesta de los bonos azules que trabajan sobre un problema: que haya crisis financiera o déficit y al mismo tiempo una crisis del océano y de las especies. Viene como salvadora. Bonos azules de deuda por naturaleza a cambio de la potestad de tener un área de reserva ampliada para su administración y funcionamiento supranacional. ¿De dónde acá una organización supranacional quiere tener facultades, potestades en un Estado?.

¿Qué significaría tenerla?

Que las Fuerzas Armadas, con la Fuerza Naval, se subordinarían a la reserva ampliada por la compañía y la Constitución no permite. En el artículo 1 delega la soberanía nacional a las Fuerzas Armadas y la soberanía no se comparte, no se entrega, no se delega. La propuesta de ellos es deuda por naturaleza, esa es la fórmula.

¿Y si la propuesta se acepta?

No pueden aceptarla porque puede ser benéfico en ambiente, en pesca, en economía, en producción pero la Constitución prohíbe subordinar a las FF. AA. o entregar la soberanía. No se lo puede hacer.

¿Es una propuesta sin futuro?

No tiene futuro. Además, los ministerios no deciden, el que decide es el presidente y él hará un análisis de todos los campos.

¿Qué interés puede haber detrás del bono azul?

Es un interés geoeconómico de dominio de los espacios acuáticos y de los mares. Quieren administrar marítimamente los océanos. Y el Ecuador no niega la cooperación, que es diferente, por los problemas que existe: flota pesquera China, narcotráfico, delitos del mar, protección de las especies, del ambiente, calentamiento global, todo eso preocupa, son problemas del mundo y del Ecuador. Y también por las Galápagos, que son un patrimonio de la humanidad, pero nosotros sabemos proteger el patrimonio nacional y de la humanidad. Y como nos hacen falta recursos, nos apoya Estados Unidos con el avión P-3. El Ministerio de Defensa trabaja en una estrategia de seguridad común regional que busca la cooperación de Colombia y Perú en torno a las islas Galápagos para protegerse del narcotráfico y de la pesca ilegal.

¿Qué es lo más importante de la ley de navegación?

Da mayor facultad a la Fuerza Naval para que haga cumplir la ley, hay regulaciones para la pesca artesanal e industrial, para el control del tráfico marítimo, etc.

¿Y el narcotráfico en frontera?

La estrategia marítima está funcionando en conjunto porque si entra por tierra al país sale por mar. Por tierra estamos es reforzando las fronteras, en este último mes y medio hemos destruido tres campamentos clandestinos, un cristalizadero y un laboratorio. Y todo esto por las infiltraciones que hay de Colombia al Ecuador. Si controlamos en el continente vamos a tener menos efecto en el mar. Así como está cooperando en el mar, Colombia coopera en el continente. Se realiza la operación espejo entre Colombia y Ecuador, no son operaciones combinadas pero permite controlar infiltraciones de grupos ilegales armados.

Usted decía que hay 13 grupos en disputa del control en la frontera norte.

Así es. Esos grupos se disputan en Colombia para apoderarse de los corredores terrestres.

La detección del avión en San Lorenzo evidenció que el sistema de radares sí funciona.

Así es. La Fuerza Aérea tiene un sistema de Defensa Aérea conformado por todos los radares que se tienen alrededor del país para la detección. Adicionalmente, tiene la fuerza de reacción inmediata que está conformado por los aviones supertucanos.