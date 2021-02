“Ampliar la reserva marina de las islas Galápagos requiere análisis”

Con una propuesta enviada al Gobierno, y que analiza el Ministerio de Finanzas, The Ocean Finance Company busca levantar recursos con un canje de deuda en el exterior y ampliar la Reserva Marina de Galápagos. Su plan es recomprar bonos de deuda con un recorte del 40 %, pero que serán honrados por Ecuador a favor de un fideicomiso en EE.UU. para administrar la reserva.

Qué sabe de la propuesta de canje de deuda que ha hecho un grupo de ambientalistas para manejar y ampliar la reserva marina de Galápagos.

Entiendo que existe una propuesta de canje de 1.000 millones de deuda a cambio de al menos 315.000 km cuadrados de zona de protección, en las que se impedirían actividades productivas. Dicha propuesta no ha llegado a la máxima autoridad de pesca, que soy yo; cuando la reciba, con objetividad y responsabilidad, será analizada de manera integral, porque es un tema que involucra un análisis no solo del Ministerio de Producción y Pesca, sino de varios frentes del Gobierno y de distintos poderes del Estado.

Por ahora cuál es su posición

La posición de este Ministerio siempre ha sido de apertura a propuestas que propongan un balance entre el uso sostenible y la conservación de los recursos. La regulación del país es bastante estricta, cada barco atunero tiene un observador a bordo y es monitoreado. Ecuador protege a los tiburones y lidera medidas de conservación a nivel mundial y contamos con un marco jurídico adecuado.

¿Ampliar la reserva significa un riesgo para la pesca?

Ecuador es el líder en la producción de manufactura pesquera y esta actividad, junto con la acuacultura, representan $ 5.500 millones al año, más de 250 mil trabajadores.

Tener esos insumos tardará al menos dos años. Una mala decisión puede traer altos costos y daños... Iván Ontaneda

¿Cuáles son los procedimientos legales para tomar una decisión sobre la ampliación de la reserva marina en las islas?

Esto tiene su procedimiento establecido; este debido proceso debe respetarse sin importar de dónde venga la solicitud, nosotros nos hemos mantenido en una posición de que los estudios científicos deben hacerse por los entes de investigación nacionales. Para hacer eso se debe contar con herramientas y el presupuesto necesario que hoy no lo tenemos, no tenemos un barco de investigación científica, que es imprescindible, porque solo así tendremos la capacidad de hablar de un tema tan sensible, como es este, con propiedad y elementos científicos sobre la mesa.

¿Ha recibido algún tipo de presión?

Han tratado de llevarme a una posición a favor o en contra; estoy a favor de la sostenibilidad, de defensa de los recursos y el medio ambiente, pero para tomar una decisión de este tipo, recalco, permanentemente se necesitan de esos insumos, con los que hoy el país no cuenta.