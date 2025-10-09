Expreso
Procesado. La Fiscalía acusa a José Serrano como supuesto autor intelectual del crimen de Fernando Villavicencio.
Procesado. La Fiscalía acusa a José Serrano como supuesto autor intelectual del crimen de Fernando Villavicencio.Foto: Flickr Ministerio de Gobierno

Caso Villavicencio: Tribunal decide si dicta prisión contra José Serrano

Los jueces conocerán la apelación de la Fiscalía para que Serrano y Jordán sean detenidos por el caso Villavicencio

Poco antes del inicio del feriado, se realizó el sorteo para definir el tribunal de la Corte Provincial de Pichincha que decidirá la apelación que presentó la fiscal del caso Magnicidio FV, Ana Hidalgo, en contra de la negativa de la jueza Daniela Ayala (actualmente suspendida) para dictar prisión preventiva en contra de José Serrano, exministro del correísmo, y Xavier Jordán, prófugo de la justicia, a quienes la Fiscalía los acusó como los presuntos mentalizadores del crimen del excandidato Fernando Villavicencio.

Ahora, la apelación será revisada por el tribunal integrado por Patricio Vaca, Patlova Guerra y Wilson Lema, jueces de la Sala Penal de la Corte de Pichincha.

Los magistrados deberán definir si endurecen las medidas en contra de Serrano y Jordán, pues la jueza Ayala solo dispuso que ambos se presenten periódicamente en el Consulado de Ecuador de Miami, ya que residen en Estados Unidos.

La decisión del tribunal será crucial, pues la posible orden de prisión preventiva es un requisito que también aportaría para el trámite de extradición o deportación de Serrano a Ecuador.

Serrano está detenido en Estados Unidos

Serrano, quien fue expresidente de la Asamblea Nacional, está detenido en un centro del ICE (Inmigración y Control de Aduanas) en Miami por asuntos migratorios, desde el pasado 7 de agosto. 

El exministro inició un habeas corpus para que lo liberen, pero el director de esa entidad presentó una demanda de oposición. Le queda pendiente una audiencia prevista para el 23 de octubre, en la que una jueza decidirá si lo deportan o no.

