Caso Triple A: Fiscalía solicita prisión preventiva para Aquiles Álvarez

La audiencia de revisión de medidas cautelares contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el empresario José Cevallos, procesados en el denominado Caso Triple A por presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, se instaló este lunes 29 de septiembre en el tribunal Penal de la Unidad Anticorrupción.

Según informó la Fiscalía General del Estado, la diligencia se suspendió hasta las 16:30 para que el tribunal analice los argumentos y la documentación presentada por las partes procesales. El abogado de Álvarez aprovechó para solicitar que se le retire el grillete electrónico pues como autoridad de Guayaquil, cumple una agenda que es pública, y ha comparecido al proceso en todo momento.

La Fiscalía, por su parte, solicitó que se dicte prisión preventiva en contra de los dos investigados, alegando que incumplieron la medida de presentación periódica que se les había impuesto.

Antecedentes del caso

El proceso judicial arrancó tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), que detectó una presunta red de comercialización irregular de combustibles en la frontera norte del país.

El juez Renán Andrade dispuso, a inicios de septiembre, varias medidas cautelares: la prohibición de enajenar bienes, la retención de 12 salarios básicos unificados ($ 5.640). Antes se había dispuesto el uso de grillete electrónico para Álvarez. Sin embargo, en ese momento se denunció que algunos bancos retuvieron montos superiores a los ordenados, sumando en el caso del alcalde más de lo establecido.

Además de Álvarez, otras 15 personas y seis compañías —Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S. A.— están procesadas dentro de este expediente.

La versión de Álvarez

El 17 de septiembre, el alcalde se pronunció en redes sociales sobre el pedido de Fiscalía de endurecer las medidas cautelares. Calificó a la institución como “la fiscalía más chistosa y perseguidora de la historia” y explicó que no firmó la comparecencia del 1 de septiembre porque ese día asistió en Quito a una invitación oficial de la Cancillería, para tratar asuntos de seguridad nacional antes de la visita del senador estadounidense Marco Rubio. “Fue público, hasta rueda de prensa hubo. Está plenamente justificado ante el Tribunal que lleva el caso”, señaló.

Álvarez ironizó que, si pese a ello se decidía su prisión preventiva, estaba dispuesto a acatar: “Pero ya si quieren, voy preso. Perseguidores y odiadores. Me avisan”.

Próximos pasos

La audiencia continuará a la 16:30. Los jueces deberán resolver si ratifican las medidas actuales, acogen el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva o modifican las disposiciones en curso.

