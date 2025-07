Aquiles Álvarez insiste en una evaluación cardiológica para evitar el grillete

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, recibió un revés judicial en su segundo intento para que se le retire el grillete electrónico que le fue impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A, en el que se lo investiga por la presunta comercialización ilegal de combustibles.

El juez Renán Andrade negó el pedido que Álvarez había presentado el pasado 21 de julio, en el que solicitaba la evaluación médica de un perito acreditado para determinar si su condición cardiológica es compatible con el uso del dispositivo. El alcalde expuso un cuadro clínico que incluye hipertensión arterial sintomática, taquicardia paroxística y antecedentes de miocardiopatía hipertrófica, entre otras dolencias.

“En dicho sentido señor Juez, toda vez que se encuentra en riesgo mi salud cardiológica, acudo ante usted en su calidad de garantista de mis derechos, a fin de que designe un perito médico acreditado por el Consejo de la Judicatura, para que me realice una evaluación cardiológica y determine la compatibilidad o incompatibilidad de utilizar un dispositivo de vigilancia electrónica en razón de mi estado de salud”, indica su escrito.

El pedido del alcalde de Guayaquil fue rechazado

Presos colombianos liberados en la frontera: Ecuador los dejó sin papeles Leer más

Sin embargo, en la providencia emitida el 25 de julio, el magistrado respondió que ya no tiene competencia en el caso, pues el proceso fue remitido al Tribunal de Garantías Penales tras dictarse el auto de llamamiento a juicio. Por tanto, señaló que será esa nueva instancia judicial la que deberá decidir sobre futuros requerimientos.

Esta es la segunda vez que Álvarez intenta revertir la medida del grillete, impuesta junto con la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades. Su defensa ha sostenido que el dispositivo compromete su salud y que debe evaluarse técnicamente su uso.

Mientras tanto, el alcalde ha minimizado públicamente el proceso penal en su contra. “He pasado por fuego a lo largo de mi vida, y esto no me hace ni cosquillas”, declaró en un evento reciente. Ha reiterado que no se apartará de sus funciones durante la investigación.

El caso Triple A involucra a 22 procesados, incluido el alcalde, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización de diesel subsidiados. La audiencia de juicio será sustanciada por una nueva sala penal en los próximos días.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!