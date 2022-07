Las autoridades judiciales de los EE.UU. conocen las identidades de tres exfuncionarios de Seguros Sucre, quienes, aparte de Juan Ribas, recibieron sobornos de Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, de 50 años.

Merlo, junto con sus socios, Christian Patricio Pintado García, y Luis Lenin Maldonado Matute, son investigados en EE.UU. por actos de corrupción en el extranjero y conspiración para lavar activos.

Este nuevo expediente es una prolongación del juicio a Juan Ribas, expresidente de Seguros Sucre, quien se declaró culpable de lavar las coimas que recibió en los EE.UU.

Entonces se dijo que el dinero ilícito que recibió Ribas fue por otorgar contratos de reaseguros. Ahora, el Departamento de Justicia de EE.UU. revela que el papel de Merlo, Pintado y Maldonado fue usar una red de empresas intermediarias para cancelar los sobornos a los involucrados en la operación comercial y a los “involucrados políticamente”.

Una comunicación del 14 de julio de 2014, que consta como prueba en el expediente, detalla su preocupación por cumplir con la entrega de coimas.

Ese día, Maldonado envió un correo electrónico a empleado de “reaseguros 1”, una empresa que está domiciliada en Reino Unido. Copió la comunicación a Pintado. El asunto fue informar que una parte de la comisión se pagaría a “personas locales involucradas comercial y políticamente”, y que ayudaban a “obtener el logro de este negocio”.

En otro correo, del 5 de diciembre de 2013, Maldonado le dice a un empleado la empresa de Reaseguros 1, que las comisiones para ciertos negocios de Seguros Rocafuerte se dividirían en un 25 % para el Corredor de Reaseguros 1, 25 % para Reaseguros Corredor 2, y 50 % a Ecuador.

Las fórmulas para calcular cómo se pagarían las coimas cambiaron un año después. Eso también se evidencia en un correo enviado por Pintado a Maldonado, el 2 de enero de 2014. “Solo quiero mencionar y recordar el compromiso que tenemos que cumplir con la gente local que nos ha dado la oportunidad de conseguir estos contratos. Por ello, es necesario mantener los porcentajes de comisión pactados, (50 % para Ecuador y 50 % para Londres). El incumplimiento de nuestros compromisos con la gente local podría causar el problema de perder la cuenta y no tener nuevas oportunidades para nuevos negocios ... Con solo el 25 % (para la empresa intermediaria) no puede pagar el costo local de adquisición”.

El jueves 21 de julio de 2022, Merlo estuvo detenido, pero recuperó la libertad inmediatamente porque el juez de la Florida, Jonathan Goodman, permitió que pague una fianza. Merlo canceló en efectivo 150.000 dólares. Tiene prohibido vender o hipotecar sus propiedades en Miami mientras espera su juicio.

Indicios penales en el caso Bonos Gobal

La Contraloría General del Estado estimó en más de $ 11 millones la afectación a Seguros Sucre por la adquisición de Bonos Global 2024, realizada en 2015. “La aseguradora no recibió los intereses de la inversión e incurrió en gastos legales para localizar y recuperar los recursos. Por estas irregularidades, se aprobó un informe con indicios penales”. Contraloría dice que Seguros Sucre no ha podido “establecer la ubicación y no sabe quién ejerce la custodia de los bonos”.

Abogados. Este Diario envió correos a los abogados de Merlo en Ecuador y Estados Unidos. Pero no han respondido desde el miércoles.

Firma en proceso de liquidación

Seguros Sucre se encuentra en un proceso de liquidación. Hasta 2021 registraba pérdidas acumuladas por 15,8 millones de dólares. Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre, está preso en los EE.UU. Él aceptó haber recibido coimas por otorgar contratos de reaseguros.