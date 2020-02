Caso Sobornos: seis días oscuros para Correa y los suyos

La noticia tomó a todos por sorpresa. Casi 170 testigos y peritos había anunciado Diana Salazar para la primera fase de la audiencia de juzgamiento por el caso Sobornos. Al sexto día de comparecencias y tras haber escuchado apenas a 31 de ellos, la fiscal declaró su voluntad de desistir del resto y arrancar con el análisis de la prueba documental. Según los abogados de la defensa, es una burla. El de Rafael Correa, Fausto Jarrín, con una lógica difícil de entender, atribuyó la decisión de la fiscal al “apuro y la necesidad de proteger la farsa de este caso”. “Nos tienen a un sinnúmero de abogados esperando una cantidad innumerable de testimonios”, se quejó. O sea que la estrategia de la Fiscalía pegó en el blanco.

Esos 31 testigos y peritos fueron suficientes, en criterio de Diana Salazar, para fortalecer su teoría del caso, a saber: que durante el gobierno de Rafael Correa se instaló una estructura criminal que operaba desde Carondelet y otras sedes de gobierno, encabezada por el propio presidente e integrada, entre otros, por el vicepresidente Jorge Glas, el secretario jurídico Alexis Mera y los ministros María Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado. Su objetivo era obtener, de varios empresarios contratistas del Estado, aportes económicos indebidos a cambio de contratos de obra pública o cancelación de deudas. A cargo de la parte operativa, dirigiendo el cruce de facturas, coordinando la entrega de aportes indebidos y registrando todo el proceso, se encontraban la asesora presidencial Pamela Martínez y su factótum, Laura Terán, hoy testigos protegidas y piezas clave de la causa.

La decisión de prescindir de la mayoría de testigos puede parecer extraña. Lo cierto es que la secuencia de presentación de los 31 que sí comparecieron fue redonda. Empezó el lunes 10 de febrero, con Pamela Martínez confirmando su participación en la trama de sobornos y asegurando que actuaba por órdenes de Rafael Correa, y concluyó el miércoles 19, con la perito de perfiles criminales Alexandra Mantilla proyectando a pantalla completa el árbol de responsabilidades de lo que ella identificó (por su modus operandi, por su lenguaje cifrado, por su uso de la jerga delincuencial y otros detalles técnicos en los que se explayó toda la tarde) como una “estructura criminal”. Era uno de esos gráficos de personajes unidos por flechitas y ordenados según su jerarquía, como los que se ven en las películas de mafiosos, o como los que el mismo gobierno de Correa se inventaba para acusar a los periodistas de trabajar para la CIA. Sólo que ahora, al tope del esquema, estaba él: Rafael Correa.

Entre Martínez y Mantilla, uno tras otro fueron confirmando los testigos y peritos la tesis de la Fiscalía. Que existía un cruce constante de facturas lo demostró la perito de la Policía Doris Oviedo, especializada en finanzas, a partir del análisis de los denominados ‘archivos verdes’, en los que se registraba hasta el mínimo movimiento de la trama. Que la empresa Nexoglobal, relacionada con Pamela Martínez, fungía de intermediaria en ese cruce lo confirmó el representante jurídico de Odebrecht, Gibran Loor, que dijo haber movido más de 400 mil dólares de esa manera. Y lo corroboró el mensajero de la oficina de Martínez, Christian Paredes, que recuerda haber enviado mensualmente sobres a Odebrecht, con facturas de Nexoglobal en blanco.

Que los empresarios pagaban las cuentas del partido de gobierno, Alianza PAIS, y cubrieron de esta forma buena parte de sus gastos de campaña, lo confirmaron varios publicistas y productores de televisión: a Santiago Enrique Carrera le pagó Hidalgo-Hidalgo por un trabajo realizado para UMA, la empresa de publicidad relacionada con los hermanos Alvarado; a Jean Pierre Michelet, de Octavo Arte, Metco; a Edmundo Torres, Equitesa, Fopeca, el Grupo Azul…

Que la exgobernadora del Guayas Viviana Bonilla recibió de Pamela Martínez fondos no declarados para su campaña para la Alcaldía de Guayaquil lo confirmó un asistente de la candidata, Gustavo Bucaram, hoy testigo protegido. Él viajó a Quito para buscarlos (costeado con plata pública de la Gobernación, para colmo) y se llevó cien mil dólares en billetes de cien en su mochila. Los entregó, en su casa de Samborondón, al esposo de Bonilla.

Que Alexis Mera también recibía sobres sospechosos lo contó desde Salamanca, vía videoconferencia, Pedro José Espinosa, que trabajaba en su despacho: en dos ocasiones Mera lo envió a buscar esos sobres en la oficina de Pamela Martínez. La asesora presidencial asegura que contenían dinero en efectivo. Espinosa no lo sabe a ciencia cierta, pero al tacto reconoció que documentos no eran, y que no pasaron, como ocurre con cualquier sobre que ingresa en Carondelet, por el control de la entrada. El propio Mera lo interrogó: “¿Me entregó los sobres o los dejó en la papelera?”. Espinosa respondió que se los entregó en sus manos. “¿Y no se acuerda usted de que yo me molestaba mucho cuando los sobres llegaban cerrados a mi escritorio?”, insistió incautamente Mera. Sí, se acordaba, pero evidentemente esos sobres eran especiales. También se dio cuenta Espinosa de que Pamela Martínez no era una asistente cualquiera: “esta señora tenía un xitófono con cámara”, personal a su servicio y una oficina que ya se la quisieran el resto de asesores.

Uno de los días más tensos fue aquel en que el famoso cuaderno de Pamela Martínez aterrizó en la sala de la audiencia de manos de Óscar Cifuentes, el perito que lo analizó. En esas ocho páginas de anotaciones, cuyo peritaje grafológico concluye que fueron realizadas por la misma asesora en momentos diferentes, constan más y más detalles de las transacciones. Entre los registros del cuaderno y los ‘archivos verdes’ que se leyeron ante el Tribunal, hay maravillas: “Hoy vino a mi despacho el propio Alexis Mera. Me pide $? ¿Será una trampa?”. “VP dispone recibir sobre de Pedro Verduga y entregar a María Duarte de inmediato”. “A Manuel Fontana de Fopeca se le pidió medio palo”. “Marcelo Herdoíza aseguró un palito”. “VP dispone registrar 60.000 por unas encuestas del Corcho Cordero”.

Los abogados de la defensa cuestionan la validez del cuaderno como prueba. Les parece sospechoso que la contratapa haya sido arrancada justo a la altura del código de barras, que permitiría comprobar el año de impresión. La verdad es que la fiscal, visto todo lo anterior, bien podría prescindir del cuaderno como prescindió de las tres cuartas partes de sus testigos.

BENEFICIARIOS

Afuera hay más hombres. “Recibo disposición de entregar sobres del Ing. de Souza a Galo Mora... La campaña apremia”. Esta nota de Pamela Martínez conecta al exdirector de PAIS con el dinero de Odebrecht. Mora, sin embargo, no está procesado. Tampoco lo están otros funcionarios cuyos nombres saltaron en la audiencia como beneficiarios: Fernando Cordero y Doris Soliz, por ejemplo.

EL DETALLE

Decisión polémica. El juez Iván León declaró reservados los testimonios de los peritos que analizaron los chats y correos electrónicos de Alexis Mera.