El abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, no hizo sus deberes. Hasta se burlaron de él en la audiencia para conocer su demanda de recusación contra los jueces del caso Sobornos. “A veces hay que comprar códigos nuevos”, ironizó la abogada de los jueces, Gina Gómez de la Torre, a propósito de un artículo de ley que Jarrín invocó en su demanda pero resulta que fue derogado hace cinco años. “El Lexis (una plataforma de actualización jurídica) es bueno, costoso pero bueno”, removió el dedo en la llaga la abogada. Fue la cereza sobre el pastel de un caso que, según el tribunal que lo trató, estuvo mal planteado, careció de fundamentos de hecho y de derecho, incurrió en errores de forma “que no pueden ser subsanados de ninguna manera” y no logró sustentar con solidez ninguno de sus argumentos. En resumen: el caso Sobornos seguirá a cargo de los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela.

Con este van cuatro los pedidos de recusación que los acusados del caso Sobornos presentan y pierden: los tres anteriores correspondieron a Vinicio Alvarado, el mismo Correa y Jorge Glas (inadmitido), contra la jueza Daniella Camacho. A la abogada Gómez de la Torre tal insistencia le parece sospechosa. Tanto, que se sintió obligada a recordar el artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prohíbe ejercer el principio de contradicción de manera abusiva y con mala fe con el fin de retardar el proceso. El impugnado juez Saquicela, que ejerció su propia defensa, fue aún más específico: citó el Código General de Procesos, según el cual “no se admitirá más de dos recusaciones con respecto a una misma causa principal”.

Saquicela topó otro tema de fondo: las demandas de recusación, dijo, deben ser presentadas por la parte interesada, “y no es el caso”: “Yo no he sido demandado por Rafael Correa, sino por Fausto Jarrín”. La firma del expresidente no aparece en la demanda, él no concedió su autorización. Por tanto, la demanda carece, dijo, “de lo que se llama legitimidad en la causa”.

El de ayer fue el segundo round en materia de recusaciones que Fausto Jarrín pierde por ‘knock out’ ante Gina Gómez de la Torre en esta causa. La abogada puso en juego toda su capacidad didáctica para desenredar la confusa maraña de contradicciones en que incurre la demanda. Por ejemplo: invoca el Código General de Procesos donde debía ceñirse al Penal (y viceversa); confunde el concepto de recusación con el de impugnación de competencias; acusa a los jueces de tener intereses en el proceso sin citar prueba alguna...

En tres ocasiones el presidente del Tribunal, David Jacho, dio la oportunidad a Jarrín para que aportara esas pruebas. En tres ocasiones Jarrín se limitó a decir que todo está en la demanda. Pero en la demanda no había nada. Al menos así lo entendieron los miembros del Tribunal, que recogieron buena parte de los argumentos de la defensa en su resolución final. Tampoco les convenció que Jarrín, en su alegato, cambiara de tema: en lugar de sustentar con pruebas su demanda, se refugió en la jurisprudencia internacional para cuestionar la condición de juez temporal de alguno de los integrantes del tribunal del caso Sobornos, nombrado por el Consejo de la Judicatura en sustitución de otro que no obtuvo la calificación necesaria para mantener su cargo.

Casi una hora se tomó el tribunal para redactar su resolución. Mientras el juez Jacho la exponía, Jarrín escuchaba en silencio, con los ojos fijos en el techo, abandonado a su suerte. Lo único que logró fue demorar el juicio por dos días: la más pírrica de las victorias.

EL DETALLE

Tres jueces. El tribunal que trató el pedido de recusación de la defensa de Rafael Correa estuvo integrado por David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán.

CASO SOBORNOS

Sólo dos días se perdieron. La audiencia definitiva del juicio por el caso Sobornos, instalada el lunes, se interrumpió el miércoles para dar paso a la causa de recusación de los jueces. Una vez rechazada esta, se reiniciará la próxima semana en cuanto se conozca la resolución escrita del tribunal presidido por David Jacho.