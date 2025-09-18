Caso Sinohydro: Lenín Moreno es acusado como autor directo y su esposa de cómplice

El quinto día de audiencia preparatoria de juicio se desarrolla, hay 24 procesados

El jueves 18 de septiembre del 2025, en el quinto día de audiencia preparatoria, la Fiscalía General del Estado acusó a cinco procesados como presuntos autores directos de cohecho activo, en el Caso Sinohydro. Se investiga una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018.

La Fiscalía acusó a cinco procesados como presuntos autores directos de cohecho activo, a cuatro presuntos autores directos de cohecho y a 15 presuntos cómplices. En total hay 24 procesados, en la audiencia que se desarrolla en presencia de Wilson Toainga, fiscal General del Estado.

Entre los cuatro presuntos autores directos de cohecho consta Lenín Moreno, expresidente de la República. Además coloca a su esposa Rocío Garcés de Moreno, como cómplice.

Además se catalogó como presuntos autores directos de cohecho a Luciano Enrique Cepeda, exgerente técnico y exgerente general de Coca Codo incluir EP. Henrry de Jesús Galarza, exgerente general de Coca Codo Sinclair. Y Conto Patiño, exrepresentante comercial de Sinohydro en Ecuador y amigo personal de Lenín Moreno.

#ACTUALIZACIÓN| #CasoSinohydro: #FiscalíaEc acusa a 5 procesados como presuntos autores directos de #CohechoActivo, a 4 como presuntos autores directos de #Cohecho, entre ellos el exvicepresidente Lenin M., y a 15 como presuntos cómplices; y pide que todos sean llamados a juicio. pic.twitter.com/CwFAkHEVWk — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 18, 2025

(En desarrollo)

