Caso Reconstrucción de Manabí: Fiscal pide prisión preventiva para Jorge Glas

La Fiscal Diana Salazar pidió al juez Luis Rivera que dicte la prisión preventiva del exvicepresidente Jorge Glas, uno de los tres sospechosos a quien formuló cargos por presunto peculado en el caso de la Reconstrucción de Manabí.

Incidentes de Glas no evitan que se instale la formulación de cargos por peculado Leer más

El pedido también fue para Carlos Bernal para quien solicitó que se oficie a la Interpol para la localización y captura.

LEE TAMBIÉN: Los argumentos de Diana Salazar para pedir prisión preventiva de Glas y Bernal

La Fiscal presentó 85 elementos de convicción recopilados en la investigación del caso y acusó de un posible abuso en el manejo de recursos estatales que debían servir para la reconstrucción de Manabí y que fueron destinados a la ejecución de obras previamente planificados por los sospechosos.

Todo esto en el margen de la audiencia de formulación de cargos en contra Glas, sentenciado por corrupción y actualmente huésped en la Embajada de México en Quito, Carlos Bernal y Pablo Ortiz, por el presunto delito de peculado.

La audiencia se instala en su cuarto intento, 7 meses después de que #FiscalíaEc solicitara fecha y hora para formular cargos; y más de un mes después de que el juez Luis Rivera pidiera "autorización" a la Asamblea para procesar al exvicepresidente Jorge G. pic.twitter.com/oCi5nhg92s — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 5, 2024

El exvicepresidente correísta fue presidente del Comité para la Reconstrucción de Manabí e investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado junto con Carlos Bernal, exsecretario del Comité y Pablo Ortiz, exgerente Ecuador Estratégico, por presuntas irregularidades en el proyecto Manta-Colisa, una de las obras adjudicadas para la Reconstrucción de Manabí, afectada tras el terremoto de 2016.

Caso Glas: la ley urgente y el salvoconducto camino a ‘coincidir’ en tiempos Leer más

La fiscal explicó en la audiencia que se instaló tras la negativa de los incidentes procesales: revocatoria de la providencia que convocó a la audiencia, demanda de recusación y pedido de inhibición, que presentó al defensa de Glas para impedir que el caso avance que los dineros del fondo para reconstruir Manabí debían destinarse a ese objetivo y no a las obras que ya estaban planificadas y que eran de interés de Glas y Bernal, presidente y secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí.

SIGUE LEYENDO: Incidentes de Glas no evitan que se instale la formulación de cargos por peculado

Según la fiscal, los testimonios recibidos en la investigación apuntaron a que los recursos se destinaron a obras no prioritarias, entre ellas el parque conocido como Las Vegas o la construcción de la vía Manta-Colisa. Precisó la fiscal que los dineros del fondo no eran para que lo distribuyan a su voluntad. Expuso que se priorizó proyectos en vialidad, salud, educación y otros que no cumplían con la justificación ni motivación de necesidad, emergencias e inmediatez.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!