Caso Naomi Arcentales: lo que se sabe hasta ahora

El cuerpo sin vida de Naomi Arcentales fue reportado el pasado domingo 12 de diciembre en la ciudad de Manta por su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo. De acuerdo al informe de autopsia, la joven habría fallecido a causa de un ahorcamiento.

Según su expareja, la habría encontrado suspendida con un cable alrededor de su cuello, cuando fue a buscarla a su dormitorio luego de haber tenido una discusión, así lo reportó en una llamada al ECU911.

De forma inmediata el personal especializado de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) se hizo cargo del caso que hasta el momento se presume como un suicidio.

Arcentales habría sido víctima de una agresión sexual por tres personas diferentes a su pareja días anteriores a su muerte, delito por el que la joven habría presentado una denuncia, lo que, según el parte de policía, la habría mantenido en un 'estado depresivo' que la llevaría a quitarse la vida.

12 de diciembre

La Fiscalía da inicio a la investigación preprocesal correspondiente, y dispone que se practiquen las pericias necesarias para esclarecer los hechos y así formular o no cargos por un presunto femicidio, por lo que se activó el protocolo para la investigación de femicidios y otros delitos que involucren muertes violentas de mujeres y niñas.

Entre los familiares niegan que lo ocurrido haya sido un suicidio y piden a las autoridades que procesen a su pareja por femicidio.

13 de diciembre

Los familiares de Naomi se acercan al Centro de Investigación Forense para ir a ver su cuerpo, sin embargo, según una publicación de Tais Arcentales, hermana de Naomi, a través de su cuenta de Instagram informó que “ese día no dejaron que la viéramos, lo único que nos entregaron fue los aretes y dos collares que cargaba el día anterior, ropa no la dieron y tampoco sus zapatos".

Ese mismo día, la Fiscalía solicita que se fije fecha para la audiencia de formulación de cargos contra dos de los tres procesados por agresión sexual contra Naomi, delito del que habría sido víctima días antes de su muerte.

15 de diciembre

Se presenta ante la Fiscalía del Guayas la denuncia por delito de asesinato en el caso Naomi, teniendo como único sospechoso a su pareja, el abogado fiscal Juan Carlos Izquierdo.

Ante ello, Luiggi García Cano, abogado del caso, detalló "lo que hemos presentado a la Fiscalía es una noticia criminis, es la Fiscalía la que debe recabar elementos de convicción y cuando haya reunido los suficientes solicitaremos la inmediata formulación de cargos en contra de las personas que tengan alguna responsabilidad”. Es decir, que se ha puesto a conocimiento de la autoridad el hecho delictivo.

Asimismo, los familiares solicitan a la fiscalía la exhumación del cadáver para que se realice una nueva autopsia, a pesar qua ya existe un primer informe forense que determina que la causa de muerte fue resultado de un suicidio.

En ese primer informe se detalla que no se han registrado huellas de maltrato, golpes o señales de violencia o defensa, ni puñaladas.

16 de diciembre

Activistas y familiares piden a la Fiscalía que se delegue a un agente fiscal distinto al lugar donde se desarrollaron los hechos, pues el investigado, al ejercer las funciones de fiscal en el mismo cantón, podría tener vínculos con los sujetos procesales que intervienen en este caso.

Los familiares de Naomi Arcentales reemplazan a Jorge Luis Ortega, quien era su abogado en el caso de violación que había denunciado la joven previo a su fallecimiento, por los abogados Luiggi García y Kenny Solórzano.

17 de diciembre

Estaba prevista la audiencia de formulación de cargos contra dos de los tres sospechosos por agresión sexual contra Naomi, la cual fue diferida para el 5 de enero del 2022 por cambio de defensa de los procesados.

La hermana de la fallecida revela en redes sociales lo que serían los chats entre Arcentales y el fiscal Juan Carlos Izquierdo que harían suponer que la joven sufría violencia en su relación.

Estos son unos de los chats que mi hermana Naomi tuvo con Juan Izquierdo su novio. El la agredia psicológica y verbalmente.

Pasaron 5 días para que el procesado se pronuncie sobre los hechos, y ante su ausencia en el sepelio de la víctima, surgieron especulaciones al respecto. Por medio de una publicación en su Facebook, la cual ya no existe porque ha eliminado sus cuentas en redes sociales, el procesado citaba “se ha especulado mucho por mi ausencia y el de mi familia al sepelio de Naomi, una de las razones por la cual no se pudo asistir, es por cuanto el domingo en la noche, día de este trágico suceso, mi familia y yo fuimos objeto de un atentado saliendo del edificio de mi residencia, donde nos vimos en la obligación de llamar a la policía para someter a estos agresores y de poner la respectiva denuncia”.

Una fuente reveló a EXPRESO que Izquierdo no ha acudido a los despachos de la Fiscalía donde labora desde el día posterior a la muerte de su pareja. La ubicación del procesado es desconocida, y los familiares de Naomi temen que haya huido.

El Club de Abogados del cantón El Carmen emite un comunicado respaldando a Juan Carlos Izquierdo, rechazando un supuesto linchamiento mediático que estaría sufriendo en redes sociales por la conmoción del caso y solicitando se respete su estado de inocencia.

19 de diciembre

Se revela un video de seguridad del edificio en el que vivían la víctima y su pareja, en el que se muestra una supuesta agresión por parte de Juan Carlos, quién le propicia una cachetada a Naomi Arcentales mientras ella se acercaba caminando hacia él.

El presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter comunicó su preocupación sobre el caso, y solicitó a las autoridades competentes de Justicia que no dejen este hecho en la impunidad.

En memoria de Naomi, hago un llamado a las instituciones pertinentes al caso a que sigamos trabajando juntos para brindar reparación y que se conozca la verdad.



De la misma manera, el Consejo de la Judicatura decidió suspender de su cargo al fiscal Juan Carlos I. como medida preventiva mientras continúan las investigaciones de la institución por posibles infracciones disciplinarias. En el caso del posible delito, es la Fiscalía General del Estado quien deberá encargarse.

El anuncio lo hizo la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, en su cuenta de Twitter.

20 de diciembre

La defensa técnica de la ex pareja de Naomi anuncia que no acudirá el 21 de diciembre a rendir su versión porque no habría sido notificado. Asimismo, detalla que su defendido no ha salido del país, por lo que mostró una fotografía de él sosteniendo un periódico de ese día.

El abogado también solicita una pericia de identificación humana para reconocer que es su defendido quien aparece en el video de seguridad en el que se observa que golpean con una cachetada a la fallecida.

21 de diciembre

Familiares de la víctima al exterior de la Fiscalía. API

La Fiscalía difiere la recepción de la versión del procesado Juan Carlos Izquierdo para el 22 de diciembre, la cual se realizará de forma virtual. Los familiares de la víctima esperaban que la misma sea de forma presencial para asegurar que la ex pareja de Naomi está en el país.

Asimismo, Fiscalía ha solicitado la exhumación del cadáver de Naomi Arcentales para realizar nuevas pericias forenses. Se realizará este 22 de diciembre a las 08:00, en el cementerio del cantón Pedernales.

Para este trámite se debe solicitar la autorización al juez de Pedernales, al Ministerio de Salud Pública y coordinar con el personal de medicina legal de Quito, quienes realizarán la exhumación.