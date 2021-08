Caso Lisbeth Baquerizo: Su esposo fue llamado a juicio por femicidio y será buscado por la Interpol

La tarde de este miércoles 11 de agosto, la Fiscalía emitió un dictamen acusatorio en contra de Luis Hermida Núñez, presunto asesino de Lisbeth Baquerizo Muñoz, quien será llamado a juicio por el delito de femicidio.

El crimen de Lis, como cariñosamente llamaban a la joven de 30 años, ocurrió en su domicilio ubicado en la urbanización Puerto Azul, en la vía a la costa, el pasado 21 de diciembre.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se desarrolló en la Unidad Judicial Florida Norte y en esta diligencia la fiscal de la Unidad de Violencia de Género encargada de la investigación, Yoli Pinillo Castillo, presentó como elementos de convicción la denuncia presentada en Fiscalía por el padre de la víctima, un certificado de defunción en el que se detalla la causa de muerte (traumatismo craneoencefálico a causa de dos heridas provocadas con un objeto contundente), el acta de levantamiento del cadáver y de protocolo de autopsia.

Además, se presentaron los informes de investigaciones de la Dirección de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), los informes de las pericias ocular técnica y de reconocimiento del lugar de los hechos, el parte de novedades suscitados en la sala de velaciones, la pericia de audio, videos y afines a las cámaras de seguridad de la urbanización donde vivía la víctima, el análisis de información de triangulación de llamadas telefónicas del procesado (de los sitios donde se encontraba y las conversaciones que mantuvo con otras personas, entre familiares y funcionarios en la fecha de los hechos).

También, los certificados emitidos por el INEC, que señalaban como causa de muerte un infarto cardiovascular y otro elaborado por el médico legista de la Policía Judicial, la pericia psicosocial y el cotejamiento genético de ADN (para determinar líneas de parentesco).

La jueza de Garantías Penales, Nancy Beltrán, acogió el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra Luis Hermida y ratificó su prisión preventiva.

El procesado se encuentra prófugo de la justicia, por lo que la etapa de juicio queda postergada hasta que sea ubicado y capturado.

La jueza Beltrán además dispuso las medidas de protección y una boleta de auxilio a favor de los padres y hermana de la víctima.

Además, también por pedido de Fiscalía, se procedió con la remisión de documentación a la Interpol (Policía Internacional) para que el procesado sea localizado y capturado, mediante difusión roja.

Finalmente, la Magistrada dispuso la medida cautelar real de prohibición de enajenar los bienes del procesado hasta 20.000 dólares.

En sus investigaciones, Fiscalía buscó determinar las causas reales de la muerte de la joven, que habría ocurrido por una caída de las escaleras, según las versiones de su esposo (ahora procesado) Luis Javier H. N. y otros familiares que conocieron el hecho.

El 20 de julio de 2021, seis personas fueron procesadas por fraude procesal, entre ellas, Luis Javier Hermida Núñez, su hermano Miguel Ángel Hermida, sus padres Luis Bolívar Hermida y Nancy Enriqueta Núñez, el médico responsable de emitir el certificado de defunción, Marlon Humberto Egas y Roland Egas.

Para el mediodía de hoy también está previsto que se realice el sorteo para designar al Tribunal encargado de juzgar a los presuntos responsables del delito de fraude procesal.

Katty Muñoz y Mario Baquerizo padres de la víctima indicaron a este Diario que no descansarán hasta que se haga justicia por el asesinato de la mayor de sus dos hijas.

"Las audiencias la han programado a distancia, pero eso no me aplaca, al contrario me da más energía para seguir luchando para que los responsables paguen por el crimen de mi hija. He rogado por la difusión roja y por fin se dio, espero que pronto caiga el causante de arrebatarle la vida a mi niña", manifestó