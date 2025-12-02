Caso Malvinas: Tres militares declaran y termina la intervención de la defensa

El Tribunal reinstalará la audiencia para los alegatos finales de los abogados de los militares y la Fiscalía

El juicio del caso Las Malvinas se realiza a casi un año de la desaparición de los niños.

En el duodécimo día de audiencia de juicio en el caso Las Malvinas, en el que 17 militares se encuentran bajo investigación por supuesta desaparición forzada de cuatro menores de edad del sur de Guayaquil, se expusieron testimonios claves para el veredicto.

Desde las 08:30 del martes, hora prevista por el tribunal para reinstalar la sesión, los tres últimos uniformados -entre ellos un subteniente encargado del operativo, y un teniente coronel, oficial señalado de encubrir lo sucedido- relataron qué realizaron en la noche del 8 de diciembre de 2024 y cómo retuvieron a los menores de edad.

El subteniente refirió que luego de haber detenido a los cuatro niños y adolescentes intentó llamar al servicio de emergencias ECU-911; sin embargo, “no tenía señal, no me salía la llamada”, según trascendió.

Por ese motivo habría dado la orden de trasladar a los menores a la Unidad Policial de Virgen de Fátima. De acuerdo con su relato, tomaron una vía alterna y luego ordenó que los menores ayudaran a remover un árbol que obstaculizaba el camino. Allí dispuso que retornen a las camionetas, pero “el de mayor estatura me pidió que los deje”. Aseguró que se negó, pero ante la insistencia, accedió.

Oficial ordenó recopilar ropa incinerada

Además, acusó a los cooperadores eficaces de haber mentido por orden de sus abogados y bajo la promesa de reducir el 90% de la pena, en caso de ser señalados como culpables.

El teniente coronel, en cambio, afirmó que él dio la alerta de movilización del equipo involucrado pues tenían información filtrada que exponía la supuesta incursión de un camión con armas de fuego desde la frontera sur.

Él, finalmente, declaró que inició las investigaciones entre los uniformados al recibir el video en el que aparecen al detener a los cuatro adolescentes. Contó que llevó a los militares en dos vehículos diferentes a Taura “para ver si no se contradecían en lo que dijeron”.

El teniente coronel manifestó que en el lugar encontró una hoguera, donde había ropa y ordenó recogerla. Alegó que dispuso tomar esas prendas porque esa zona era frecuentada por grupos criminales y que en ese momento circulaban motos.

Pasadas las 16:00 de este 2 de diciembre de 2025 concluyó la intervención de las defensas y sus testigos. La Fiscalía informó que todas las partes procesales presentaron sus pruebas, entre los cuales estaban testimonios, pericias y documentos del caso.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoMalvinas: concluye la presentación de las pruebas por parte de todos los sujetos procesales. El Tribunal suspende la audiencia y señala que notificará una nueva fecha para los alegatos finales de #FiscalíaEc y las defensas de los 17 militares. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 2, 2025

La audiencia se reinstalará para los alegatos finales

El Tribunal suspendió la audiencia y anunció que notificará la nueva fecha para que los involucrados realicen sus alegatos finales. Durante esta fase de la audiencia, los militares revelaron cómo detuvieron a los menores, las agresiones que ellos habrían recibido e insisten en que los dejaron con vida. Con esos elementos, el Tribunal decidirá su fallo.

Militares procesados rechazan versiones de colaboradores de Fiscalía

El lunes, durante la jornada número 11 de la audiencia de juicio, el Tribunal escuchó las intervenciones de seis uniformados. Dos de ellos rechazaron la versión de los colaboradores eficaces de la Fiscalía.

Uno los acusó de mentir y dijo que no escuchó disparos, como afirmaron previamente los testigos; otro manifestó que no se retuvo a los menores y que los dejaron con vida.

En la diligencia también participó el mayor David Altamirano, quien estaba a cargo del registro de las armas y municiones de la Base Aérea de Taura y declaró como testigo de la defensa. El oficial aseguró que recibió las armas “sin novedad” y que las municiones estaban completas.

La Fiscalía procesa a los 17 militares por la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, detenidos en diciembre de 2024 y trasladados en dos camionetas a Taura, donde posteriormente fueron hallados sin vida.

