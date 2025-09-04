Expreso
La audiencia preparatoria de juicio del caso Malvinas se ha diferido en cuatro ocasiones.FRANCISCO FLORES/EXPRESO

Caso Malvinas: preparatoria de juicio vuelve a suspenderse en medio de acusaciones

El juez Dennis Ugalde suspendió suspendió el plazo de la caducidad de la prisión preventiva ante "maniobras dilatorias"

La audiencia preparatoria de juicio del caso Malvinas, que investiga la desaparición y posterior asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil, volvió a suspenderse en medio de una diligencia llena de acusaciones y alertas procesales.

Aunque la diligencia inició a las 8:30 de este 4 de septiembre de 2025, la misma arrancó con una serie de alegatos sobre presuntos vicios de nulidad del proceso y de competencia del juez. Incluso uno de los militares indagados denunció al magistrado por presunto prevaricato.

No obstante, tras varias horas de alegatos sobre la presunta nulidad del caso, el juez Ugalde defendió su competencia para continuar con el proceso ya que el hecho sucedió en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Además, acotó que la instrucción fiscal no puede durar más de 120 días.

Juez denunció maniobras dilatorias por parte de militares investigados

En ese sentido, el juez Ugalde sostuvo que los argumentos presentados por los abogados, en esta y las otras diligencias que también fueron suspendidas, muestran "maniobras dilatorias" que quieren interrumpir el avance del proceso.

De hecho, el fiscal Christian Farez alertó de un certificado médico presuntamente falsificado e incluso avisó al juez de la posible caducidad de la prisión preventiva en caso de persistir las dilaciones por parte de los abogados de los militares investigados.

En ese sentido, como ultimátum, el magistrado Ugalde volvió a suspender la audiencia, pero dio plazo máximo de diez días para que se resuelvan las diligencias pendientes y se pueda instalar la audiencia preparatoria de juicio en el caso Malvinas.

