Caso Ligados: Yadira Saltos incumplió la orden de presentación

La situación jurídica de Yadira Saltos Rivas, exconsejera de Participación Ciudadana (CPCCS) y procesada en el caso Ligados, podría complicarse debido a su incumplimiento de la medida cautelar.

La exfuncionaria no se presentó el pasado 31 de marzo de 2025 en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. En la audiencia de formulación de cargos, realizada el 15 de marzo, por el presunto delito de asociación ilícita, Saltos recibió las medidas cautelares de presentación periódica y la prohibición de salida del país.

Sin embargo, ella indicó en un escrito que salió del país unos días antes de la audiencia de formulación de cargos. “Debo poner en su conocimiento que el 4 de marzo de 2025, antes de ser procesada, realicé un viaje por motivos médicos; como siempre ha sido y será mi intención cumplir y colaborar con la justicia, era mi aspiración retornar al país antes de que se cumpla la fecha de mi presentación periódica. Por este motivo, durante el tiempo que he permanecido fuera del Ecuador he estado realizando fisioterapia y tratamiento conservador en busca de una mejora que me permita viajar lo más pronto posible. Lastimosamente, el diagnóstico al que ha llegado el especialista no es favorable; incluso existe la posibilidad de tener que realizar una intervención quirúrgica, por lo tanto, me ha prohibido realizar viajes largos o fuerzas físicas innecesarias”.

La exconsejera solicitó a la jueza del caso, Daniella Camacho, que justifique su inasistencia y envió por correo los certificados médicos del Laboratorio Médico Polanco, ubicado en la Ciudad de México.

La Fiscalía también se pronunció sobre el pedido de Saltos y, concretamente, se opuso a que se dé paso a la justificación. El argumento es que no cumplen “las solemnidades sustanciales”, pues al no estar debidamente autenticadas por una sede diplomática de Ecuador en México, “no permiten acreditar su veracidad y autenticidad”.

Además, la Fiscalía dice que los documentos sobre condiciones médicas deben ser originales o copias certificadas y deben estar validados por el Ministerio de Salud o por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que no se ha cumplido.

En este caso, junto a Saltos, están procesados Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, quienes se encuentran en Ecuador; y Augusto Verduga, quien salió vía terrestre hacia Colombia, el pasado 27 de enero, y cuyo paradero es desconocido, pues él se ha negado a revelarlo.

¿Qué puede pasar con Saltos?

Cuando una persona procesada en una causa penal incumple una medida cautelar, como su presentación periódica, se activan mecanismos legales para garantizar el cumplimiento.

El primero de estos es que la Fiscalía puede solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares. En esta diligencia, la Fiscalía puede pedir al juez que ordene la detención de la persona por haber incumplido con el mandato judicial.

También puede ser el caso de que la Fiscalía pida la sustitución por otras medidas. Si el juez determina que un procesado ha incumplido su medida, puede cambiarla. En este caso, la defensa de Saldos podría solicitar su presentación en una sede diplomática ecuatoriana en México. Sin embargo, el incumplimiento también puede ser sancionado con medidas más severas, como la prisión preventiva, ya que se debe asegurar la comparecencia del procesado a un posible y futuro juicio.

