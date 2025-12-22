Caso Las Malvinas: Ministra de Gobierno califica la sentencia como un paso definitivo

La ministra de Gobierno calificó la sentencia del caso Las Malvinas como un paso clave para la verdad y la justicia

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, se pronunció sobre la sentencia emitida este 22 de diciembre de 2025 por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales en el caso Las Malvinas, y la calificó como “un paso definitivo para la verdad y la justicia”.

El tribunal, presidido por el juez José Suárez, resolvió imponer una pena de 34 años y 8 meses de prisión a once militares, mientras que otros cinco uniformados fueron sentenciados a 30 meses de cárcel tras ser considerados cooperadores en el proceso judicial.

Audiencia contra ‘Fito’ en Nueva York se aplaza hasta febrero de 2026 Leer más

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Morillo expresó su solidaridad con los familiares de Ismael y Josué Arroyo, Steven Gerald Medina y Nehemías Arboleda, víctimas de desaparición forzada. “Una vez más expresamos nuestra solidaridad con las familias. La sentencia del Tribunal Penal que declara culpables a 16 militares por su desaparición forzada es un paso definitivo para la verdad y la justicia. Reafirmamos nuestro compromiso con la reparación, la no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos”, escribió la funcionaria.

Una vez más expresamos nuestra solidaridad con las familias de Ismael y Josué Arroyo, Steven Gerald Medina y Nehemías Arboleda. La sentencia del Tribunal Penal que declara culpables a 16 militares por su desaparición forzada es un paso definitivo para la verdad y la justicia.… https://t.co/omuIurrqC9 — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) December 22, 2025

Por su parte, el Ministerio de Defensa también se pronunció mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que manifestó su respeto a la ley y acató la sentencia emitida por el tribunal.

A la ciudadanía: pic.twitter.com/YOOAs5HeE9 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 22, 2025

La resolución judicial en el caso Las Malvinas

En su fallo, el juez José Suárez determinó que los militares incurrieron en una ocultación deliberada de información, al establecer un acuerdo para no reportar la detención de los cuatro adolescentes, ocurrida la noche del 8 de diciembre de 2024.

El magistrado detalló que los jóvenes fueron interceptados en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, y trasladados en camionetas sin que se registrara oficialmente su aprehensión. En lugar de ser llevados a una unidad policial o puestos a órdenes de la Fiscalía, los uniformados tomaron una ruta no autorizada hacia Taura, en el cantón Naranjal.

Según los testimonios de los militares cooperadores, durante el trayecto los adolescentes fueron víctimas de agresiones físicas, golpes con armas y disparos intimidatorios efectuados cerca de ellos. Además, se los obligó a quitarse la ropa y a arrojarla en un sitio donde había fuego. Finalmente, fueron abandonados en una zona aislada y de alto riesgo, pese a que los agentes tenían pleno conocimiento de las condiciones peligrosas del lugar.

Un precedente para la justicia

La sentencia en el caso Las Malvinas sienta un precedente en la investigación de desapariciones forzadas en Ecuador y refuerza la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos. El fallo abre además el debate sobre la no repetición y la necesidad de fortalecer los controles y protocolos dentro de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio ratificó además su respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitida por la justicia. Christian Vinueza / Expreso

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ