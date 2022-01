Este 27 de enero de 2022 será un año desde que los noticieros del país y las redes sociales se inundaron de tristeza ante la muerte del popular actor y presentador Efraín Ruales, que a sus 36 años fue asesinado presuntamente en un acto de sicariato.

Siete son los procesados por este crimen. Álvaro Cagua, alias ‘Alvarito’ (autor directo), Alexis Casquete, alias ‘Casquete’ (coautor), Carlos Mantilla, alias ‘El Choclo’ (autor mediato) y Karla Molina, Jorman Veloz, alias ‘Veloz’, Aarón Arreaga y Juan Carlos Redrován (cómplices).

#ATENCIÓN | #Guayas: con base en los 97 elementos de convicción presentados por #FiscalíaEc, 7 procesados son llamados a juicio por el presunto asesinato de Efraín R. R. #FiscalíaContraElDelito

Detalles ⬇️https://t.co/XYNmNhho3P pic.twitter.com/arj0xjVqwc — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 15, 2021

NO SE SABE DE 'MARCELO'

Sin embargo, aún no se sabe nada del tal ‘Marcelo’, el nombre que se reveló el 8 de noviembre de 2021 en la versión de alias ‘Alvarito’, quien comentó que este habría sido quien lo habría contratado para cometer el delito. “Nos comunicamos con una persona llamada Marcelo, quien había sido la persona que había dado la vuelta, el que nos contrató (…) él me tocó este tema que me iba a regalar un camello, porque yo le toque el tema que estaba necesitado”, afirmó Cagua en su testimonio.

Cagua, que admitió ser quien le disparó a Ruales, se habría comunicado con alias ‘Casquete’ para que sea él quien maneje el vehículo Grand Vitara azul con el que se cometió el delito.

Según la versión de Álvaro, el total de la paga habría sido de $ 5.000 y que 70 % se lo habría entregado un día antes del hecho. El restante se lo dio después del asesinato, dinero que fue repartido entre él y 'Casquete' en partes iguales.

“Él nos encamó notas, me dijo que habíamos hecho, que él mandó a hacer algo e hicimos lo contrario y (se puso) bravo (nos dio) insultos e insultos”, agregó en su testimonio alias ‘Alvarito’ respecto a su última conversación con ‘Marcelo’ luego del asesinato, quién habría sido el contratista.

Sin embargo, alias ‘El Choclo’ es quien está siendo procesado como autor mediato, por la versión de Casquete. “Esa orden vino de adentro mismo de la penitenciaría, de alias ‘El Choclo’ (…) quien es jefe de la banda los lagartos (…) me contactó por medio de Telegram”, afirmó Casquete.

Carlos Mantilla Cevallos, alias ‘El Choclo’ aseguró en su testimonio no conocer a 'Casquete' “todo lo que ha dicho es mentira, una porque jamás en la vida él ha hablado conmigo y todo es mentira, todo es falso”, agregó.

Hasta el momento, Fiscalía no ha presentado indicios que muestren alguna relación entre alias ‘El Choclo’ o el tal ‘Marcelo’ con Efraín Ruales.

Pero Jaime Uquillas, alias ‘Ñorki’, quien inicialmente había sido procesado por haber facilitado la moto en la que se siguió al periodista antes de su asesinato, aseguró en su testimonio que “eso fue por un contrato de los Bucaram, y de ahí ellos mismos fueron (…) que lo contrataron a ‘Choclo’ y de ahí contrataron a ‘Casquete’, ‘Alvarito’, ‘Veloz’ y las dos mujeres”.

Uquillas fue detenido para investigaciones, sin embargo, la Corte Nacional de Justicia la declaró en octubre del 2021 “ilegítima, ilegal y arbitraria” por haber sido tratado como mayor de edad en el momento, cuando tenía 17 años.

En el caso, la Fiscalía ha presentado más de 90 indicios de materialidad de la infracción penal y responsabilidad, los cuales han sido expuestos durante la fase de juicio.

La próxima diligencia en el caso está señalada para el 1 de febrero. Se dará la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, la cual fue suspendida el 10 de enero.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

El 27 de enero del 2020, el presentador de televisión, Efraín Ruales, salía del gimnasio que frecuentaba, y mientras conducía su vehículo por las calles Guillermo Cubillo y Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil, recibió un impacto de bala desde otro carro, que acabó con su vida.

“Yo disparé, la misión era hacerlo asustar no más, no disparar hacia la humanidad de él”, aseguró Cagua en su versión. Luego del hecho huyó a Esmeraldas.

Según la Fiscalía, en el lugar se encontraron cuatro indicios de bala, tres en el vehículo de Ruales, y el cuarto que acabó con la vida del actor.

Tres días antes del hecho, Cagua recibió el arma con la que se cometió el delito.

Alejandra Jaramillo, la novia de Ruales que entrenaba en el mismo lugar que él, dijo en la audiencia que ella había salido junto al actor del gimnasio, y que cada uno se fue en carros diferentes. Minutos después que ella llegase a su casa recibe la visita de un agente policial contándole que Ruales había sido disparado. Cuando Jaramillo llegó al lugar, le indicaron que el periodista ya no tenía signos vitales.

Horas más tarde, el vehículo Grand Vitara con el que se cometió el delito, fue encontrado en el sur de la ciudad incinerado. Según las versiones rendidas, el auto habría sido quemado por Karla Molina, la pareja de Casquete.

Al día siguiente, Patricio Carrillo, quien era el comandante general de la Policía Nacional, informó sobre la implementación de un plan de recompensa por información que ayude a esclarecer el asesinato, ofreciendo una recompensa de $ 50.000.

Se ofrece 50 mil dólares de recompensa a quién aporte con la investigación a través de información veridica, oportuna y efectiva en relación al asesinato de Efrain Ruales. Así lo expresó el Ministro de Gobierno. — Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) January 28, 2021

Casquete solicitó ser trasladado a la cárcel 4 de Quito por su versión. “La declaración que estoy dando ahorita no puedo pisar (la penitenciaría), porque los estoy delatando”, aseguró.

Guillermo Lasso, presidente de la República, se pronunció sobre este hecho cuando era candidato presidencial, apuntando al gobierno nacional como responsable de la seguridad ciudadana.

#AHORA | Guillermo Lasso se refiere a la muerte de Efraín Ruales: pic.twitter.com/Pnsu7qNCcw — Diario Expreso (@Expresoec) January 28, 2021

Ruales había publicado un video en sus redes sociales en julio del 2020, en el que aseguraba estar recibiendo amenazas por sus opiniones sobre los casos de corrupción en los insumos médicos del sector público durante la pandemia.