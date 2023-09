El caso del doctor Juan Hermida, acusado por práctica médica ilegal en EE. UU.

En la tienda Alternativa Convenience Store, en el número 140 de Main Street, Milford, Massachusetts, se ofrecen bebidas, sombreros, camisetas de la selección ecuatoriana de fútbol y herramientas. Además, servicios de fax, traducción y envío de dinero.

De hecho, en uno de los avisos publicitarios adheridos a una puerta de vidrio, aparece el escudo de Ecuador con un mensaje claro: “Notaría y apostilla”. Además, entre lo que ofrecen en este sitio está el trámite de poderes generales y/o especiales, homologación de sentencias de divorcios, obtención de documentos en EE. UU., entre otros.

Y, aunque para residentes este es uno de tantos locales sin ningún tipo de problemas en este tranquilo sector comercial, para la Policía de ese país esconde un supuesto secreto que involucraría a un profesional ecuatoriano.

“La propietaria de la tienda de Conveniencia Alternativa, la Sra. María Magdalena Guamán Castro, alquiló una habitación en la parte trasera de la tienda a un Sr. Juan Hermida Muñoz, quien sin licencia proporcionó servicios dentales, incluyendo exámenes, extracciones dentales, anestesia y limpiezas”, explicó en un comunicado la Policía local.

En el informe se advierte que Muñoz no está certificado y que no tiene ninguna autorización para ejercer la medicina en los Estados Unidos. Y añaden que esta práctica pone en peligro la vida de los pacientes al recibir tratamientos médicos en condiciones no autorizadas e insalubres.

Tras una revisión de rutina en la tienda -dice el comunicado oficial- autoridades habrían detectado que en la parte trasera del local comercial se había acondicionado un complejo consultorio dental.

De hecho, el jefe de policía de Milford, Robbie Tusino, le dijo a la WCVB-TV que los investigadores encontraron desde “instrumentos de extracción de dientes hasta instrumentos de implantes”, así como elementos anestésicos y de limpieza oral.

EXPRESO indagó el caso y estableció que el doctor Muñoz, por ahora, sigue laborando normalmente en su consultorio en Cuenca, Azuay.

Y, aunque llegó a Estados Unidos el 14 de septiembre pasado, su viaje habría sido para traer unos insumos dentales que había comprado y que necesitaba para su clínica. De hecho, Muñoz ya le envió una carta al director de Salud Pública de Milford, en el que le aclara la razón por la que estuvo en ese lugar y desestima las acusaciones en su contra.

“El día sábado 16 de septiembre viajé a la ciudad de Milford por pedido de un miembro de la comunidad como una forma de ayuda social, en un conversatorio para indicarles la importancia del cuidado dental y profilaxis preventiva”, le escribió el dentista Muñoz al funcionario estadounidense.

“No he realizado cirugías, atenciones odontológicas ni procedimientos que pongan en riesgo la salud de ninguna persona, como mal intencionadamente se trata de hacer parecer de manera mediática y morbosa. Me limité a dar información de los servicios odontológicos que podemos brindar a los familiares de los migrantes en el Ecuador”, señaló el doctor Muñoz.

El doctor Juan Hermida niega las acusaciones en su contra desde su clínica dental en Cuenca. ARCHIVO PARTICULAR

La noticia se esparció por medios de Estados Unidos y una de las más afectadas es María Magdalena Guamán, dueña del local.

En su carta, Muñoz también se refirió a ella. “En medio de este incidente, hay personas inocentes como la señora Guamán (...) ella lo único que me permitió es difundir los servicios profesionales que brindo en el Ecuador a nuestra comunidad”.

EXPRESO se puso en contacto con una trabajadora de la tienda Alternativa Convenience Store, donde se realizó el operativo, pero, al igual que otros vecinos y testigos del hecho, guardó prudencia. "Yo no se nada, ni vi nada y ni escuché nada. Es una pena que esté en esa situación", dijo la empleada refiriéndose al doctor Hermida.

Los cargos

Carta del doctor Hermida. CORTESÍA

El doctor Juan Hermida es acusado por dos cargos en Massachusetts: práctica ilegal de odontología y de medicina. Por su parte, María Magdalena Guamán Castro, propietaria del lugar donde encontraron el supuesto consultorio ilegal, enfrenta cargos de conspiración.

En su defensa, el odontólogo Hermida, con más de 30 años de experiencia y quien ha participado en congresos en Estados Unidos, Italia, Brasil y ha sido profesor universitario, expuso su amplia trayectoria.

“He recibido un premio a la investigación por parte del Colegio de Odontólogos del Azuay. Mi especialidad de Radiología Dental e imagenología lo realicé en la Universidad de Sao Paulo, Brasil”, añadió. Finalmente, pidió excusas. “Si he cometido alguna falta pido mil disculpas por las incomodidades que pude ocasionar, no he tratado pacientes en Estados Unidos”, concluyó.

