Este miércoles 15 de febrero concluyó el anuncio de pruebas de las partes procesales en la audiencia preparatoria de juicio por el femicidio de la abogada quiteña María Belén Bernal. El juez Edwin Gallo suspendió la diligencia instalada para Germán Cáceres, policía separado de las filas y esposo de Bernal y el también oficial Alfonso Camacho.

Para ambos la Fiscalía solicitó que sean llamados a juicio en calidad de autores por acción y por omisión del delito cometido la madrugada del pasado 11 de septiembre en el cuarto piso de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo de Pusuquí, en el norte de Quito.

El juez analizará los elementos presentados en la audiencia y convocará nuevamente a las partes para el anuncio de su decisión. Édison Burbano, defensor de Cáceres cree que la diligencia se reinstalará la próxima semana y que su cliente, indefectiblemente, será llamado a juicio.

#ACTUALIZACIÓN | Se suspende audiencia preparatoria de juicio contra Germán C. y Alfonso C., a quienes #FiscalíaEc procesa por su presunta participación en el delito de femicidio. Juez informará fecha y hora para dar a conocer su resolución. #FiscalíaConLasVíctimas — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 15, 2023

El planteamiento de Burbano en la audiencia fue la posibilidad de que lo ocurrido en el caso de Bernal no sea tomado como un delito de femicidio sino de homicidio. Afirma que la tipología del femicidio es que se trata de la muerte de una mujer por relación de poder o por un tema de género.

Pero, en el caso de la abogada Bernal, insiste que la muerte no fue premeditada, no es que planificó y Cáceres "no lo hizo porque es mujer, simplemente fue un acto complejo, difícil, hecho momentáneo no es porque era más poderoso que ella, pasó por los efectos del alcohol", insistió. Pero admitió que la resolución estará en manos del juez.

Reconoció que la Fiscalía ha efectuado una investigación bastante profesional y todos los elementos están en el expediente incluidos informes de peritos sobre el entorno social de Cáceres o su perfil psicológico que demuestran que Germán Cáceres no es un depredador ni un criminal nato simplemente fue un tema eminentemente circunstancial.

Lamentó lo sucedido con Bernal y dijo que es un hecho injustificable. El expediente cuenta con 78 en los que se cuentan informes, peritajes, versiones, reconocimiento del lugar de los hechos.

Dijo que se ha presentado con la verdad en la mano y ha exigido a Cáceres que la diga "porque eso nos ha impulsado a que no haya gente involucrada como se pretendía con qué fines pero se pretendía involucrar al Estado, a la Policía, los generales".