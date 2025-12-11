Capturan a alias Mounstrito, miembro de Los Lobos buscado por asesinato en Ecuador

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), capturó el 9 de diciembre de 2025 a un ciudadano con una orden de detención vigente por el presunto asesinato de una concejala. El aprehendido sería integrante del grupo criminal Los Lobos, según información policial.

La detención se produjo tras labores investigativas que permitieron a los agentes ubicar un inmueble en el sector Virgen de Fátima, en el distrito Naranjal–Balao, provincia del Guayas. En el lugar se presumía la presencia de varios miembros de una organización delictiva vinculada a actividades ilícitas como tráfico de drogas y almacenamiento de armas de fuego.

Durante el operativo se logró la captura de alias Mounstrito, quien registra una orden de detención por el delito de asesinato. El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente.

En el cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, fue aprehendido alias Manabita, identificado como integrante del grupo delictivo organizado Los Lobos y considerado objetivo de mediano valor por las autoridades. La captura se realizó durante una operación militar ejecutada por el Grupo de Fuerzas Especiales N.º 25 Base Sur.

En el operativo, que incluyó la intervención de una vivienda señalada como centro de distribución de drogas, se incautaron 100 gramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de marihuana. En el lugar también fue detenido Miguel, alias Negro.

De acuerdo con información oficial, alias Manabita estaría vinculado a actividades ilícitas como sicariato, extorsión, cobro de vacunas y expendio de sustancias sujetas a fiscalización, hechos que mantenían en zozobra a la población del cantón.

