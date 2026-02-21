Capturado en Pedernales un hombre requerido por asesinato de 2022

El detenido sería el presunto autor intelectual y material de un crimen ocurrido en 2022 en Pedernales

La Policía Nacional detuvo a Milton Gualberto, un ciudadano que mantenía un requerimiento judicial por el presunto delito de asesinato.

La Policía Nacional detuvo el viernes 21 de febrero a Milton Gualberto, un ciudadano que mantenía un requerimiento judicial por el presunto delito de asesinato. Su captura se produjo tras un operativo ejecutado por la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley.

Según información preliminar, el detenido sería el presunto autor intelectual y material de la muerte violenta de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de febrero de 2022 en el río del sector La Villega, en el cantón Pedernales, provincia de Manabí.

La investigación apunta a que el crimen estaría vinculado con una agresión planificada, aunque los detalles del móvil permanecen bajo reserva. El operativo, denominado “Cero Impunidad”, se desarrolló tras la aplicación de diversas técnicas investigativas orientadas a localizar al sospechoso.

La Policía ejecutó la intervención una vez recopilados los indicios suficientes que confirmaban su paradero, permitiendo así la aprehensión sin incidentes. El ciudadano detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para la formulación de cargos y los procedimientos judiciales correspondientes.

Las autoridades continuarán con la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del hecho ocurrido en 2022 y determinar posibles vinculaciones adicionales.

