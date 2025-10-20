Caos en el IESS: sin turnos disponibles para actualización de datos en Guayaquil

Usuarios se quejan por falta de disponibilidad de atención en las agencias del Seguro Social

Agencia del IESS en la avenida de Las Américas, en el norte de Guayaquil.

No hay turnos en línea disponibles para acceder a la atención al usuario en el trámite de actualización de datos en las agencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, de acuerdo con la información publicada en el portal web oficial.

Así lo corroboró un equipo de Diario EXPRESO, que constató que las diferentes agencias que operan en la ciudad no registran ningún turno en lo que resta del mes de octubre.

En el portal se despliega la siguiente leyenda: “La fecha seleccionada no cuenta con disponibilidad de turnos, no se encuentra dentro del horario de atención de la agencia o se encuentra inactiva; por favor seleccione una fecha diferente”.

Tampoco es posible acceder al calendario del siguiente mes para verificar si existen turnos disponibles en noviembre, como sí ocurre en otras ciudades o provincias del país.

Captura de pantalla de visor de turnos del IESS, realizada pasado el mediodía de este 20 de octubre de 2025. Crédito: Diario EXPRESO

Quejas ciudadanas se acumulan en redes sociales

La falta de turnos en las agencias del IESS de Guayaquil ha sido una situación recurrente, según múltiples usuarios. En la red social X, las quejas se repiten casi a diario.

Un usuario escribió: “IESS del Sonesta en Guayaquil, vacío. Cuatro personas. El personal sin gente en el counter. No te pueden atender sin turno. En la página web no hay turno todo el mes”.

Otro comentario señala: “Estoy en la misma situación. Todo septiembre y octubre sin conseguir turno en la página para clave patronal. @IESSec solo había un turno para Playas. De no creer”.

También hay quienes proponen soluciones temporales: “Deberían entregar turnos físicos hasta que dure el rollo del dispensador de turnos”.

Fallas en la atención telefónica y sin respuesta institucional

Los usuarios también reportan que el número telefónico oficial del IESS no funciona. Al intentar comunicarse, el sistema automatizado responde: “CNT te informa que el número que marcaste no existe”.

La falta de turnos ha generado retrasos en trámites importantes, según comentan los ciudadanos afectados. Algunos usuarios aseguran haber perdido diligencias por no poder actualizar su información a tiempo.

Diario EXPRESO solicitó comentarios al departamento de Comunicación del IESS, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, como ha sucedido en anteriores ocasiones en las que este Diario ha buscado contrastar quejas ciudadanas sobre la atención en esa institución.

A finales de agosto, el IESS informó, a través de sus redes sociales, que el trámite de actualización de datos de afiliados y jubilados era opcional.

Este anuncio se hizo una semana después de que el IESS pidiera a sus usuarios que actualizaran sus datos como correo electrónico, número de celular y dirección, de forma obligatoria. No obstante, usuarios se quejaron por la falta de turnos para cumplir con la medida.

