Cancillería responde a Gustavo Petro: Jorge Glas sigue siendo ciudadano ecuatoriano

Cancillería informó que no ha recibido ningún documento oficial que confirme la nacionalidad colombiana a Glas

Tras el anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la naturalización del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como ciudadano colombiano, la Cancillería de Ecuador emitió un pronunciamiento aclarando su posición frente al caso.

En primer lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no ha recibido ningún documento oficial que confirme el otorgamiento de la nacionalidad colombiana a Glas. Aunque el presidente Petro compartió en redes sociales el acta de juramento firmada en el Consulado de Colombia en Quito, el gobierno ecuatoriano sostiene que no ha sido notificado formalmente.

La Cancillería también subrayó que Jorge Glas sigue siendo ciudadano ecuatoriano, independientemente de que otro país le haya concedido una segunda nacionalidad. En Ecuador, la doble nacionalidad no implica la pérdida de la ciudadanía original, por lo que Glas continúa siendo sujeto de las leyes nacionales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Mauricio Dueñas / EFE

Finalmente, el comunicado enfatiza que las sentencias judiciales contra Glas siguen vigentes, y que las causas pendientes ante la justicia ecuatoriana continuarán su curso conforme a la legislación nacional. Glas cumple actualmente una condena por corrupción en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

#ATENCIÓN | El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes 16 de septiembre que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas obtuvo la nacionalidad colombiana.



Los detalles 👉 https://t.co/voH8TXzHiP pic.twitter.com/GIkO6KwaF7 — Diario Expreso (@Expresoec) September 16, 2025

Gustavo Petro anunció la obtención de la nacionalidad de Jorge Glas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes 16 de septiembre que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas obtuvo la nacionalidad colombiana. La información fue difundida a través de sus redes sociales, junto con el documento consular que certifica el trámite.

Tras confirmar la nacionalidad colombiana de Glas, Petro expresó públicamente su expectativa de que el gobierno ecuatoriano facilite su entrega a Colombia. “Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, escribió el mandatario colombiano.

Gustavo Petro eliminó de su cuenta en la red social X la publicación en la que confirmaba que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas había obtenido la nacionalidad colombiana. El mensaje estuvo visible durante aproximadamente 27 minutos antes de ser retirado sin explicación oficial.

