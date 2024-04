Canciller ecuatoriana justifica despliegue de seguridad en Embajada mexicana en Quito

En respuesta a las recientes tensiones diplomáticas entre México y Ecuador, se ha observado un notorio despliegue de seguridad en los alrededores de la Embajada de México en Quito. La Canciller Gabriela Sommerfeld explicó que forma parte de las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano en respuesta a las declaraciones del presidente López Obrador.

En una entrevista radial, Sommerfeld enfatizó que estas acciones no están motivadas por algún peligro concreto de fuga o intento de escape del exvicepresidente Jorge Glas, que se encuentra refugiado en la edificación tras ser investigado por el caso Reconstrucción de Manabí, y sentenciado por otros caso como Odebrecht y Sobornos, a la espera de una respuesta a un pedido de asilo político.

La aclaración surge luego de que en redes sociales se especulara sobre si la presencia policial en la edificación diplomática fuera por motivo de fuga de Glas. "No ha habido ninguna fuga, no ha habido nadie que ha querido pasar la frontera, ni peligro de escape. No, eso no ha existido", enfatizó Sommerfeld.

¿QUÉ DIJO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR?

Las tensiones diplomáticas entre ambos países surgieron luego de que Andrés Manuel López Obrador sugiriera que el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio podría haber influido en las elecciones presidenciales en Ecuador del 2023.

El mandatario mexicano dijo: "Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas (refiriéndose a Luisa González) como 10 puntos arriba... Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado (refiriéndose a Fernando Villavicencio)... Pero la candidata queda, después de este asesinato, como sospechosa y sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles ¿Y qué implementan o cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates. Pero todo armado".

Este comentario provocó una reacción inmediata por parte del gobierno ecuatoriano, que decidió declarar persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador y reforzar la seguridad en los alrededores de la embajada mexicana en Quito.

Además, la hija del excandidato presidencial, Amanda Villavicencio, y Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, también condenaron por redes sociales estas declaraciones de AMLO, y pidieron respeto.

