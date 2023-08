Una decisión que se aplaza. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía previsto reunirse este 1 de agosto de 2023 para tomar una decisión sobre el inicio de la campaña electoral para la dignidad de asambleístas nacionales.

La campaña electoral para los binomios presidenciales será de 36 días Leer más

El tema estaba incluido en el orden del día de una sesión que fue convocada para las 16:00. Sin embargo, casi sobre la hora se informó que la cita de los consejeros electorales quedó suspendida. La decisión fue tomada por la presidenta, Diana Atamaint. Se desconocen las razones.

(Le invitamos a leer: El TCE dispone al Consejo Electoral la inscripción del candidato Patricio Carrillo)

En un inicio, se había anunciado que el lunes 31 de julio se abordaría el tema y que la campaña podría iniciar el mismo martes. No fue incluido en el orden del día, porque no contaban con la certificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de que no hay más recursos pendientes.

Por eso, esa sesión de programó para este primero de agosto, pero tampoco se pudo dar. Es posible que Atamaint la vuelva convocar para el 2 de agosto y la expectativa es que los aspirantes a legisladores nacionales empiecen la campaña oficial el jueves 3 de agosto.

A los candidatos les preocupa esta demora ya que consideran que un día sin difundir sus propuestas en los medios de comunicación admitidos por el CNE puede hacer una gran diferencia.

Elecciones anticipadas: Aspirantes a la Asamblea critican el desconocimiento Leer más

Lucio Gutiérrez, que encabeza la lista de Sociedad Patriótica, lamentó este desfase, pese a que en la reunión con las organizaciones políticas se les ofreció agilizar la posibilidad de adelantar la campaña si no había recursos contencioso electorales.

(También, le puede interesar: El CNE se desentiende de un conteo rápido para la elección presidencial)

En la misma línea se pronunció Guillermo Celi que es segundo en la lista de legisladores de la alianza Actuemos. Cree que es perjudicial verse impedidos de difundir las propuestas de forma oficial, aunque los recorridos iniciaron desde hace varias semanas.

Provinciales con pocas esperanzas

Queda pendiente en el TCE un recurso por resolver para que las listas de asambleístas provinciales queden en firme. En Manabí, la alianza ADN reclama la inscripción de sus candidatos por la circunscripción 1. La causa cayó en manos del juez Richard González.

En un comunicado, el TCE informó que será resuelta dentro de los plazos establecidos por la ley y el cronograma electoral. En el calendario, el CNE inicialmente colocó como fecha tentativa para el inicio de la campaña oficial del 8 de agosto al 17 de agosto.