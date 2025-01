Campaña electoral: ¿Es legal que Noboa y sus asambleístas no pidan licencia?

¿Cómo van a pedir el voto si fungen como funcionarios públicos? ¿Podrá Noboa ir al debate presidencial? ¿Es legal la decisión del Presidente?

Las respuestas entre los jurídicos están divididas. Para unos, es ilegal. Para otros, la decisión del presidente Daniel Noboa y de los candidatos de ADN es simplemente un apego literal a las normas y un moverse sobre los vacíos en la Constitución. La campaña electoral empieza el 5 de enero.

“Daniel Noboa debe pedir licencia”

Salim Zaidán, constitucionalista y docente universitario, dice que hay una lectura errónea de la sentencia interpretativa No. 001-002-SIC-CC, de la Corte Constitucional, que solamente determina los períodos que no son computables para una reelección. “No tiene que ver con la licencia. Hay que considerar también que esta sentencia es de 2010, es decir, anterior a la reforma de 2020 al artículo 93 del Código de la Democracia, en donde la licencia que era opcional en 2009 pasó a ser obligatoria. El Presidente y los asambleístas que postulan para la reelección en el mismo cargo, deben hacer uso de la licencia; es mandatorio, no es potestativo como considera la bancada de ADN”.

Zaidán indica que, por seguridad jurídica, todos los candidatos deben someterse a las mismas reglas del juego en el ámbito electoral. “No cumplirlas puede derivar en responsabilidades políticas, a través de juicio político al Presidente de la República; penales, por peculado; y electorales, por infracción grave”.

El mismo criterio comparte el constitucionalista André Benavides. Sostiene que el ya citado artículo 93 del Código de la Democracia guarda relación con el artículo 278.3 que se refiere a la petición del voto. La norma dice que los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, que induzcan o pidan el voto estarían cometiendo una infracción electoral.

Benavides dice que la posición de Noboa lo pone en encrucijada si se analiza el tema del debate presidencial. “El momento que Noboa, sin licencia, vaya al debate estaría cometiendo una infracción electoral, porque es funcionario público pidiendo el voto. ¿Qué pasa si no va al debate? También es una infracción electoral muy grave, que está en el artículo 279 y que se sanciona con la pérdida de derechos políticos y la destitución”.

"Noboa no tiene que pedir licencia"

El constitucionalista Ismael Quintana defiende el criterio de que Noboa no debe pedir una licencia del cargo para hacer campaña. “En la Constitución no hay ninguna norma jurídica que obligue al presidente o asambleísta a tomar licencia”.

Su argumento se basa en la obligatoriedad de pedir una licencia sin sueldo, contenida en el artículo 93 del Código de la Democracia, es solo para los que van a una reelección inmediata y para el mismo cargo. Sin embargo, el fallo de la Corte Constitucional dice que la elección de Noboa, tras la muerte cruzada, fue para completar un periodo y no se computa como un primer periodo.

¿Qué pasa en la práctica? Quintana asegura que Noboa sí puede hacer campaña y seguir siendo Presidente, pero en el proselitismo no podría usar fondos públicos, que incluyen el equipo de seguridad del Estado. “La ley electoral no tiene una norma que obligue al sujeto político a hacer campaña electoral, pero en la práctica resultará muy complejo separar esta dualidad ser candidato y funcionario público (...) El presidente y sus asambleístas van a tener predicamentos. Creo que pueden hacer campaña, pero no pueden hacer las cosas que están tipificadas en el Código de la Democracia como infracciones, como aparecer en eventos entregando obras públicas. No pueden hacer lo que hizo Correa en 2009 cuando llegó a Otavalo con un helicóptero de las FF.AA. a grabar un spot publicitario”.

Sobre el debate, dice que Noboa “tiene que ir, pero deberá limitarse a contestar las preguntas que le hagan, pero no podría responder sobre las razones por las que la gente debería votar por él. Debería decir que tiene limitaciones y no puede dar esa clase de declaraciones. Será una tarea muy compleja para él y su equipo el cuidar las líneas rojas”.

