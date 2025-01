ADN: "Es potestad de Noboa decidir si encarga o no la Presidencia en campaña"

Que el presidente decide si delega o no la Presidencia. Este el argumento que sostiene la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) a pocos días del inicio de la campaña electoral. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, el grupo parlamentario del presidente Daniel Noboa alega que "la vieja política" intenta tomarse el poder durante la campaña electoral.

Las diferentes visiones sobre si el presidente debe tomar o no licencia durante la campaña electoral han provocado contradicciones y diversas interpretaciones de la ley y la jurisprudencia. Están quienes consideran que Noboa debe encargar la Presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad, mientras están quienes consideran que no está obligado a tomar licencia dado que su elección se dio en el marco de un proceso electoral anticipado producto de la muerte cruzado. Quienes alegan esto último se sostienen en un fallo de la Corte Constitucional.

El comunicado de ADN alega que corrientes de oposición quieren afectar a la candidatura del presidente Daniel Noboa al entregarla la Presidencia a Abad, con quien el primer mandatario tiene roces desde antes de su posesión hace más de un año. "Quieren afectar al único candidato con opciones de llegar a la Presidencia en una sola vuelta, buscando entregar el país a una conspiradora, aliada al correísmo. Esto es ilegal, injusto y antidemocrático", reza parte del documento.

Según la interpretación de los legisladores oficialistas, el presidente y los asambleístas que buscan repetir en sus cargos "no están obligados a pedir licencia". Alegan que el artículo 93 del Código de la Democracia dispone que la licencia es obligatoria solo para dignatarios que busquen la reelección inmediata al mismo cargo. Inmediatamente citan la sentencia de la Corte Constitucional que establece, a criterio de ellos, que "en caso de muerte cruzada, no existe reelección, ya que se trata de un periodo para completar el anterior".

Bajo estos argumentos, la bancada de ADN llega a la conclusión de que es potestad del presidente de la República decidir si entrega o no la Presidencia durante la campaña. "La vieja política, en lugar de confiar en las urnas, insiste en recurrir a las mismas artimañas que han dañado profundamente al Ecuador".

El CNE elude pronunciarse sobre la obligatoriedad o no de la licencia

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no acogió la moción para tratar la obligatoriedad o no de pedir licencia para los candidatos que van a la reelección. La consejera Elena Nájera intentó llevar el debate al pleno, pero esto no fue acogido por el resto de sus colegas, argumentando que la ley es clara. No obstante, dijeron tener la potestad de denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral los casos que consideren transgreden la disposición de tomar licencia.

