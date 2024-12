Elecciones Ecuador 2025: el Fondo de Promoción Electoral será de 13,9 millones

El CNE acogió informe que recomienda no realizar las elecciones en Israel

El Consejo Nacional Electoral aprobó el monto del Fondo de Promoción Electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de 2025. Con cuatro votos afirmativos, el pleno acogió el informe que recomendó un monto total de 13,9 millones de dólares para la promoción de las candidaturas a las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos, legisladores provinciales y del exterior.

El cuadro aprobado por el Consejo Nacional Electoral está dividido en el Fondo de Promoción Electoral Inicial y el de incentivos para las Alianzas Electorales.

El Fondo de Promoción Electoral son los recursos públicos que destina el CNE para la promoción en medios de comunicación masivos y digitales de los candidatos. Estos deberán seleccionar el medio de comunicación, la franja horaria y los espacios destinados para la propaganda electoral en medios de comunicación previamente acreditados en los que los aspirantes podrán promocionarse solo durante los días de la campaña electoral.

Este dinero lo maneja directamente el Consejo Nacional Electoral, organismo que desembolsa los pagos a los medios de comunicación. Ni los candidatos ni los dirigentes de las organizaciones manejan directamente los recursos públicos.

La mayoría del pleno del CNE decidió que no es necesario emitir un pronunciamiento en torno a la obligatoriedad de pedir licencia, para hacer campaña electoral, que tienen las autoridades en funciones.



El CNE recomienda no realizar las votación en la zona de Israel

El Consejo Nacional Electoral también conoció un informe sobre la situación en las zonas electorales de Israel, Rusia, Venezuela y México. El documento recomendó no realizar las elecciones en la zona de Israel y sí realizarlas en las zonas de Rusia y México (Ciudad de México y Monterrey).

Aunque no se precisaron los motivos, Israel atraviesa una guerra con el grupo de Hamás. En el caso de Rusia, país que también está en guerra con Ucrania, se consideró realizar las elecciones. México rompió relaciones con Ecuador tras la incursión de la Policía Nacional en la embajada del país azteca en Quito.

El informe no recoge nada sobre el caso de Venezuela, no obstante el consejero José Cabrera informó que junto con la Cancillería están coordinando a fin de obtener la definición de la fecha límite para le establecimiento de la oficina de interés del Ecuador en la Embajada de Suiza en Venezuela. "El área técnica comunicará a este pleno la factibilidad o no de las elecciones en Caracas y Valencia", comentó.

Con el voto favorable de tres consejeros y la abstención de la vocal Elena Nájera se aprobó el informe de recomendaciones.

