Los caminos que puede tomar la Ley Creando Oportunidades en la Asamblea Nacional

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) prevé reunirse desde las 18:30, de este 29 de septiembre de 202,1 para analizar y decidir cuál será el futuro de la Ley para la Creación de Oportunidades que fue presentada por el presidente Guillermo Lasso.

El informe de la Unidad Técnica Legislativa sugiere que el proyecto no sea calificado porque hace referencia a varias materias (más de diez, según el análisis), algo que es impedido por la Constitución.

Sin embargo, el documento no es vinculante y serán los siete integrantes del CAL los que tendrán la última palabra en una sesión que se prevé se extienda hasta pasadas las 20:00.

En la Asamblea Nacional se iban definiendo posturas, aunque no está aún claro cuál será el resultado final. Tres votos son casi seguros a favor de continuar tratando la propuesta del Gobierno: del vicepresidente Virgilio Saquicela de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Nathalie Arias de CREO y Jhoanna Moreira de la Izquierda Democrática (ID).

Esta última organización política tuvo una reunión en la mañana. La asambleísta Wilma Andrade dijo que la tendencia, al menos hasta este medio día, era que la ID votará por calificar el proyecto entregado por Lasso.

“La Asamblea tiene la responsabilidad de debatir, consensuar y mejorar la propuesta. El informe de la Unidad Técnica Legislativa no es vinculante y además ha hecho ciertas interpretaciones que, a mi parecer, no le corresponden. Sin duda el hilo conductor en este proyecto es el económico. No podemos decir que lo laboral no es económico”, señaló.

Si la propuesta es calificada pasará a una de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional que elaborará un informe para que el pleno lo debata en primera y segunda instancia.

En tanto que, dos votos son fijos en contra de la propuesta: el de los legisladores Ronny Aleaga de Unión por la Esperanza (Unes) y Darwin Pereira de Pachakutik al que se podría sumar el de la presidenta Guadalupe Llori, si sigue la disciplina del partido que exige que esa postura.

Si no es calificado el proyecto, será devuelto al Ejecutivo. Según Pereira, eso sería hacerle “un favor” al Gobierno. “Si nosotros dejamos pasar el proyecto, en el momento que se archive en el pleno el presidente no lo podría volver a enviar (por un año), pero si lo devolvemos desde el CAL tienen la oportunidad de subsanar los errores y volverlo a enviar”, señaló Pereira.

Ese escenario deja la posibilidad de que haya tres votos a favor y tres en contra, quedando la decisión en manos de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez.

EXPRESO buscó a la legisladora para conocer cuál sería su postura esta tarde, pero se encontraba en el Comité de Ética defendiéndose por la Investigación que se sigue en su contra por las denuncias de supuesta gestión de cargos públicos a cambio de dinero.

Saquicela señaló que si el proyecto no es calificado esta noche, el mecanismo sería que se promulguen nuevas iniciativas económicas y tributarias, con carácter de urgentes, y otra ordinaria en lo que tiene que ver con temas laborales.