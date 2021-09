La Unidad Técnica Legislativa (UTL) presentó este 28 de septiembre de 2021 el informe sobre la Ley para la Creación de Oportunidades, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó la semana pasada a la Asamblea Nacional.

En el informe de 88 páginas se señala que revisada la Exposición de Motivos, así como el articulado, se concluye que el Proyecto se refiere a varias materias: laboral y seguridad social; tributaria y financiera; telecomunicaciones y electricidad; producción y economía, agropecuaria y economía popular; administrativo y simplificación de trámites; planificación y finanzas públicas; régimen especial; propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, uso de suelos, régimen descentralizado, movilidad humana, entre otros.

“En consecuencia, no cumple con lo estipulado en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56, número 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según el análisis desarrollado”, dice el informe. Es decir, la propuesta legal no cumple con el principio de unidad de la materia, es decir, que no trate diferentes temas en una solo cuerpo legal.

El informe de la UTL no es vinculante de la decisión que deba tomar el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre calificar o no la propuesta legal. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ha mencionado que espera anunciar la decisión del CAL en esta semana.

Del lado del Gobierno, ha defendido el proyecto de Ley mencionando que tiene que ver con la recuperación económica del país tras la crisis agravada por la pandemia de COVID-19, por lo cual se topan diferentes aspectos, pero con un solo objetivo: creación de empleo y crecimiento económico.

Un paquete legal de 335 artículos y 15 disposiciones transitorias, que caben en 180 páginas, entregó el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional, la tarde de ayer.El proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad, que tiene carácter de económico urgente, consta de tres ejes principales: reforma tributaria, reforma laboral y cambios legales para la atracción de inversiones.

Según el texto, se modifican 30 leyes vigentes: desde impuestos, petróleo, minería, emprendimiento, movilidad humana, acuacultura y pesca, artesanos, telecomunicaciones, entre otros.