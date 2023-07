No es un tema que inquiete la agenda. Después de que este Diario haya entrevistado al ministro del Interior, Juan Zapata, donde el titular de esa cartera de Estado confesó sobre el intento de soborno por 2 millones de dólares para la compra de chalecos antibalas y de la cual el silencio inundó a la Presidencia de la República y a otras autoridades, EXPRESO le consultó a los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia cómo reaccionarían en caso de que a algún ministro de su gobierno le propongan algo similar.

Jan Topic dice que no aceptaría que ese tipo de casos no sean notificados “el ministro involucrado sería puesto a disposición de las autoridades competentes para una investigación exhaustiva y justa".

Topic enfatiza que la corrupción no tendría cabida en su administración. “Es un obstáculo para el desarrollo de nuestro país y socava los valores fundamentales de transparencia y honestidad que deben prevalecer en nuestro gobierno”.

Sin embargo, Otto Sonnenholzner asegura que no va a permitir ningún tipo de insinuación o intento de soborno. “No importará cómo se llame, de qué partido sea (...) si alguien comete un acto de corrupción, conmigo no cuenten, deberán esperar que la justicia les llegue”. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno actual ante estos casos?

Topic no explica alguna acción efectiva a realizar. Por su parte, Otto prefiere no opinar porque “es un tema que maneja la Fiscalía”. El candidato por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, recordó que los casos de cohecho y concusión siempre tienen dos vías: el que ofrece el soborno y el funcionario sobornado.

Pedidos Organizaciones como la Comisión Anticorrupción exigen a las autoridades pertinentes investigar y procesar las afirmaciones de Zapata.

Considera que si bien, en este caso no se concretó la infracción penal, el hecho de que no se haya denunciado inmediatamente y se haya guardado silencio es razón suficiente para aplicar una sanción tanto interna como a nivel penal.

“El funcionario público que guarda silencio es tan responsable como el que ofrece cometer el delito. En mi gobierno alguien que se queda callado en una situación así será retirado de inmediato. El ministro Zapata debió denunciar y si era un caso de flagrancia disponer la captura de quien le ofreció ese dinero”, señaló Villavicencio.

EXPRESO buscó las posturas de los candidatos González, Noboa, Hervas, Armijos y Pérez, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Nosotros no vamos a emitir opinión alguna respecto a algo que está en manos de la justicia. En nuestro Gobierno no vamos a permitir ningún tipo de insinuación o intento de soborno. La corrupción no se encubre ni se homenajea



Otto Sonenholzner, candidato a la presidencia