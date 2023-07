A cuatro meses de entregar el cargo como ministro del Interior y con varios procesos de adquisiciones en curso para la Policía Nacional como las armas, municiones y chalecos, Juan Zapata enfatiza que hay “fuertes intereses” para que no se concreten las compras y cambios para las condiciones dignas en la institución.

La creación de los cuarteles intermedios: infraestructuras planificadas para albergar de 200 a 500 uniformados como nueva visión de las Unidades de Policía Comunitarias (UPC) no serán entregadas en este Gobierno porque además de que no estaban en el presupuesto hay que conseguirles financiamiento. El objetivo era que ahí vivan los nuevos agentes que ha ofrecido el gobierno de Guillermo Lasso hasta llegar a los 80.000 prometidos.

- ¿Por qué no se está construyendo los cuarteles intermedios? Se dijo que en seis meses iban a estar listos.

- Hay que recordar que los cuarteles no estaban presupuestados, nacen después de los atentados de noviembre. Ya tenemos terrenos como en Machala, Guayaquil, y Quito, pero tenemos el problema que al no estar presupuestados hay que ver de dónde se saca el financiamiento.

- ¿Pero se dijo que ya se iban a dar los $ 151 millones que costaban?

- Es que estaba en presupuesto referencial, pero vino el recorte y además el fenómeno de El Niño y ahora son priorizados para ese evento. Ahora voy a hablar con el canciller (Gustavo Manrique) y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, para ver si conseguimos financiamiento con organismos internacionales.

- Pero usted dijo que eso no debía esperar porque ahí era donde iban a vivir los policías que recién se gradúan. Hoy están durmiendo en espacios de las universidades...

- Voy a hablar con el comandante de la zona 8, porque no tengo conocimiento de eso... (llama por teléfono al comandante William Villarroel y le indica que los policías viven en buenas condiciones) Debo ser claro en algo, yo llevo siete meses en el cargo y las planificaciones de los policías se hicieron antes, estoy viendo cómo resuelvo lo más rápido posible. Pero no son procesos rápidos y que duran bastante, recordemos que la cantidad de policías que llega a Guayaquil es mayor que en otras ciudades.

- ¿Pero eso cuánto representa en alquiler o costo al Estado?

- Nada, no le cuesta un solo centavo al Estado, esto es en acuerdo con los alcaldes. Pero hasta que salga lo de los cuarteles.

- ¿Y por qué no se han atendido los UPC que sufrieron los atentados de noviembre?

- El presupuesto está en los comandos, lo tiene que ejecutar cada comandante zonal. Nosotros enviamos el dinero a todos los comandos. El presupuesto está, pero son procesos lentos.

- ¿Qué pasa con los chalecos antibalas, por qué aún no se entregan?

- Están adjudicados, espero que en máximo un mes vengan a hacer la entrega en Guayaquil, en total son 52.000 con certificación internacional y por embajadas porque nos están atacando con fusiles. Todas las entregas serán hasta antes de noviembre, lo demás más pesado será para el próximo año.

- ¿Por qué no se compró nacionales?

- Me he parado duro para que estos procesos salgan porque hay muchísimos intereses, que quería que estos procesos no salgan. A mí mismo, y lo digo públicamente me pusieron $ 2 millones por el proceso de chalecos, sinvergüenzas.

Yo no me reúno con proveedores, si hubiese sabido lo grababa y lo metía preso por sinvergüenza

- ¿Quién?

- Vea, créame, que si yo hubiese sabido que me iban a ofrecer eso, lo grababa y lo metía preso. A lo mejor me está escuchado, viendo...

- ¿Pero quién fue, cómo fue?

- Mire, yo no me reúno con proveedores, me hicieron una reunión a través de un tercero de un amigo personal y yo fui pensando que era una reunión personal, cualquier otra cosa, porque si yo hubiese sabido le grabo, eso fue en el ECU Nacional, hay unos intereses que usted no tiene idea, claro pueden ser más baratos pero necesitamos los BMW.