Las muertes violentas no paran en varias zonas del país a pesar de las medidas aplicadas, como el aumento de policías para custodiar las zonas de mayor conflicto, la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta para Guayas y otra para Esmeraldas o la declaratoria de terroristas a las organizaciones criminales. El comandante de la Policía, Fausto Salinas, habla de las muertes violentas y por qué se dan esos hechos.

Contexto: Según la Policía Nacional, en lo que va de 2023 la tasa de homicidios intencionales es de 16,89 por cada 100.000 habitantes. Hasta el 27 de junio se registraron 3.443 homicidios intencionales. Fueron más de 1.430 casos de los que se registraron en 2022 y en el mismo período, según las cifras oficiales de la Policía.

- ¿Qué pasa con las cifras de muertes violentas que al parecer se quieren tener en secreto?

- Las cifras las hacemos públicas cuando tenemos la autorización y creo que hay cifras que deben manejarse con tino porque, dar una cifra, el número, no es lo mismo que dar una cifra explicada. En la última reunión del gabinete de seguridad se habló de cómo entregar las cifras para que no causen mayor expectativa de la que tienen. Por ejemplo, el porcentaje de muertes que son generadas por la violencia entre organizaciones criminales que ahí marca una tendencia entre las muertes ocasionadas por pugna entre esos grupos y cuáles son por violencia criminal en las que hay víctimas que no eran parte de los grupos ni consecuencia por una actividad ilegal y las otras, las interpersonales por riñas, violencia intrafamiliar, falta de convivencia que son muertes que no tienen que ver con el delito. Permanentemente damos cifras, hablamos de los porcentajes y el incremento, si es que ha habido.

- ¿Manejan de forma diferenciada las muertes?

- Tenemos una distribución de las cifras, un resumen, por ejemplo, la tasa de homicidios en cuánto está, cuáles son las muertes por asesinato, homicidio, sicariato o femicidio y dentro de la clasificación el 90 % son por violencia criminal. Es decir, porque se produjo un delito y resultaron afectadas personas. Hay una subclasificación: por microtráfico, tráfico internacional, ajustes de cuentas y lo mínimo se reduce a víctimas, por ejemplo, de un asalto que le dispararon para robarle, pero ese es un porcentaje menor y tenemos 10 % por violencia interpersonal, en donde están riñas, violencia intrafamiliar y temas que no corresponden a un delito.

- ¿A qué se refiere con dar cifra de muertes sin explicación?

- Que la ciudadanía siente más temor porque no está claro, por ejemplo, que la mayoría de muertes es en grupos criminales, eso hay que explicar bien. Hay páginas internacionales que publican la información real porque la información que no se puede esconder es la tasa de muertes violentas, porque cada vez que hay un fallecido hay un procedimiento, un levantamiento de cadáver, un protocolo de autopsia y una persona identificada o NN, que es el menor número que fue la víctima de ese hecho y se registra. Con base en eso es el índice de violencia criminal de los países y se mide.

- ¿Tienen idea de cuánta gente integra las bandas criminales?

- No hay un dato real porque es muy complicado saber en cada barrio cuántos son miembros, afines o colaboradores, porque son estructuras bastante grandes que se han ampliado, sobre todo barrios más populares donde tratan de hacer mirar que el tipo de vida que tiene un delincuente es el apropiado y es todo lo contrario. Si miramos la expectativa de vida de un ciudadano que se vincula a la violencia criminal está en máximo 40 años y el cometimiento de delitos de cuándo empieza la vida criminal en algunos jóvenes va desde los 14 años, que empieza con su primera detención y algunos un poco menos. Hay que buscar la forma de trabajar con los jóvenes para mostrarles que el camino de la ilegalidad es el más peligroso que pueden tomar.

- ¿Por qué la embajada de EE. UU. se entera antes que la Policía de acciones que alistan miembros de bandas?

- ¿Por qué?, por un evento que sucedió días anteriores que advertía de algunos hechos. Hay información que se comparte entre agencias de inteligencia e investigación, había la posibilidad en esa fecha de posibles atentados en Guayaquil. ¿Qué hicimos? Pedimos información si saben algo, si tienen algún dato. Una vez que recibieron la información, de una manera inadecuada, hicieron una publicación, pero todavía no estaba comprobado, porque la información que ellos reciben también parte de la Policía, pero no es confirmada. Alertamos a los equipos de investigación e inteligencia, hicimos operaciones en ese día y se logró capturar a una persona que estaba vinculada a la colocación de un artefacto explosivo, pero la alerta que emitieron me pareció exagerada e innecesaria, en ese momento.

- ¿De los atentados al alcalde Luis Chonillo y las amenazas al alcalde de Playas, tienen indicios de quiénes están detrás?

- Tenemos algunas alertas. Este proceso está en investigación, la motivación no está muy clara, sin embargo, el alcalde Chonillo tiene seguridad de la Policía, tiene un equipo muy fortalecido que le está dando protección y la investigación no va a parar hasta dar con los causantes.

- Hablan de grandes operativos y éxitos en Guayas y otros sitios, pero los atentados y sicariatos no paran...

- Lo que pasa es que en la región y en el país hay más personas dedicadas a la delincuencia, hay organizaciones criminales que han expandido sus acciones delictivas y con violencia. El Ecuador, un país que tradicionalmente ha sido pacífico, ahora tiene que enfrentar esa avalancha de criminalidad que está en la región y que se ha asentado en algunas ciudades del Ecuador. Los sitios más críticos donde se concentra esta violencia criminal están en donde se establece la ruta comercial de la droga. Vemos que la mayor cantidad de violencia está en la provincia de Esmeraldas, que tiene la línea de frontera con el sur de Colombia, donde existen los sembríos de coca, laboratorios y hay muchas personas que conviven con estas actividades ilegales, cruzan la frontera, incluso trabajan y apoyan a actividades ilegales, regresan al Ecuador, tratan de expandir o reclutar a gente en el Ecuador y ahí se presentan pugnas por espacio de poder.