ENTREVISTA. General Fausto Salinas, comandante de Policía.

El contexto. La tendencia delincuencial vivida el año pasado se mantiene. La Policía analiza estrategias. Este año se invertirán 300 millones en patrulleros, uniformes, municiones y otros requerimientos. La rotación del personal asignado a la Fiscalía, que es potestad de la Policía, concluyó con una acción de protección que frenó los cambios.

- ¿Qué pasa con los planes contra la inseguridad? Los hechos delincuenciales siguen.

“Algunos carros tendrán que venir blindados para las zonas críticas” Leer más

- La tendencia de muertes violentas, sobre todo las vinculadas con organizaciones criminales, se mantiene en esa línea de crecimiento. La Policía está revisando las estrategias para este año. Se requieren algunas tareas específicas.

- ¿Cuáles?

- Focalizar los sitios más críticos, los distritos de mayor impacto de la delincuencia. Para ello viene bien el incremento de policías. Son 8.500 adicionales y ya estamos realizando la distribución. Queremos fortalecer las capacidades de las unidades de inteligencia y de investigación. Por ejemplo, tenemos un incremento en el número de extorsiones, tenemos que fortalecer la unidad de extorsiones. Necesitamos personal para GIR, GOE, GEMA, UMO. Tenemos sitios enfocados en Guayaquil, el lugar más complejo en cuanto a delincuencia. Ahí está el origen de las organizaciones que están en disputa permanente de territorio no solamente del crimen organizado, sino del microtráfico.

- ¿Para cuándo los patrulleros?

- Es una de las tendencias negativas que nos dejaron: la compra de los patrulleros que ya tuvieron su vida útil. Nos toca renovar el parque automotor. Hay un gran compromiso de realizar las inversiones.

No tenemos el avance de las investigaciones por las protestas y eso genera impunidad.

Fausto Salinas, comandante de la Policía

- ¿La Policía cerró la investigación de la mafia albanesa?

- La Policía cumple las delegaciones del fiscal. En esas diligencias están vigilancias y seguimientos, interceptaciones telefónicas, análisis de datos, entrevistas. Cuando la Policía recoge toda esa información, la presenta a la Fiscalía, que la analiza. Si requiere más ampliaciones o diligencias, las ordena la Fiscalía y la Policía cumple.

- ¿Puede una investigación fracasar por un informe?

- La Policía no puede cerrar la investigación. Si el fiscal no está conforme con la información, que a la final es ordenada por la misma Fiscalía, puede ordenar nuevas diligencias. Si el fiscal no estaba conforme podía haber pedido ampliaciones a otros entes para valerse de otros insumos.

Cuando existen acercamientos inadecuados en algunos, quizás se pierde la objetividad.

Fausto Salinas, comandante de la Policía

- ¿La Policía hace informes para incriminar a personas, incluso a generales?

- Eso es totalmente falso. Hacemos informes con la verdad, los hechos, análisis y entrevistas en dos ámbitos: administrativo o penal, si es que existe la violación de una ley o un delito. No hacemos informes para incriminar. No perseguimos personas sino delitos, así como el sistema de justicia.

- ¿La Policía pone las manos en el fuego por los generales?

- Los generales han pasado procesos como el examen de Contraloría. Tenemos la confianza del Gobierno estadounidense porque estamos hablando con resultados: 220 toneladas en 2021, 205 en 2022 y 32 en lo que va del año. Hay una lucha frontal contra el narcotráfico de todo el mando policial.

- ¿Se quiso relevar a policías de Fiscalía para ocultar algo?

- No queremos ocultar nada. Queremos que también se respeten los procesos institucionales, hay cambios que se deben hacer. El comandante de la Policía es el comandante general, no es la fiscal general. Sin embargo, estamos dando el apoyo. La fiscal también debe reconocer que este año incorporamos 20 policías a los equipos de investigación porque queremos fortalecer la lucha contra la corrupción

- Se viene otro paro y los mismos actores de 2019 y 2022. ¿Qué pueden hacer?

- Un llamado a la Fiscalía para que dé celeridad a los casos, porque hay mucha gente que podría tener responsabilidad en hechos de violencia que se presentaron. A las personas que protestan, que si lo hacen sean pacíficas. No estamos para violencia; estamos para desarrollo, progreso, luchar contra la inseguridad. Los recursos que pueden emplearse para proteger la vida de otros ciudadanos que sí quieren trabajar, necesitamos tenerlos libres para luchar contra la delincuencia.