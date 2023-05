El comandante Fausto Salinas hizo un llamado a la tranquilidad

La disposición en la Asamblea es hacer cumplir el decreto del presidente Guillermo Lasso que disolvió la Asamblea y custodiar la seguridad de los bienes y documentos que se encuentran al interior.

Cientos de policías y militares permanecen en los exteriores e interiores del recinto legislativo.

El comandante de la Policía Fausto Salinas dijo que los exasambleístas ya no podrán ingresar a la entidad. Hizo un llamado a la paz y tranquilidad. Señaló que no tienen ninguna información sobre alertas de protestas. Salinas dijo que los uniformados se encuentran desde la madrugada y que no se produjo ningún desalojo porque no había personal. "No tenemos por el momento ninguna alerta de movilizaciones", pero dijo que harán pero uso de los mecanismos establecidos en la Constitución primero con contactos con la ciudadanía tratar de disuadir cualquier manifestación y que no exista sobre todo violencia. "Si es necesario tendremos que utilizar lo que establece la ley el uso legítimo de la fuerza", mencionó.

Añadió que los operativos se dan sin descuidar la seguridad. Hizo un llamado a que no exista ningún tipo de desmanes o confrontación.

Agregó que está resguardado el edificio de la Asamblea al no existir ya que está disuelta y no existen asambleístas "por lo tanto han perdido el derecho de ingresar a este recinto".