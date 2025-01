El CAL dispuso a Veloz llamar a la Asamblea para resolver sobre la licencia electoral

Será la Asamblea Nacional la que resuelva el dilema sobre la licencia sin remuneración para la campaña electoral. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso a la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, que convoque al pleno lo antes posible para resolver sobre la licencia sin remuneración de los funcionarios públicos de elección popular que son candidatos a la reelección de su cargo.

Según un comunicado oficial de la Asamblea Nacional, el Consejo tomó la decisión hoy, 2 de enero del 2025. Este tema sobre la licencia sin remuneración para las autoridades que van a la reelección ha generado diversas interpretaciones de la ley. El artículo 93 del Código de la Democracia establece que: "Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral". La fase de campaña para las elecciones del 9 de febrero del 2025 iniciará este 5 de enero.

Pese a lo que establece dicho artículo de la Ley Electoral, hay quienes consideran que esta elección no debe ser considerada como una reelección, dado que el proceso anterior, en el que fue electo el presidente Daniel Noboa y una serie de legisladores, fue producto de un llamado anticipado a elecciones por la disolución anticipada de la Asamblea (muerte cruzada). No obstante, otra corriente de interpretación de la ley afirma que sí es una reelección.

El Consejo Nacional Electoral, en su última sesión del 2024, evitó tomar una postura sobre lo que reza la ley electoral con respecto a la licencia sin remuneración para dignidades que van a la reelección. La consejera Elena Nájera pidió a la presidenta Diana Atamaint que introdujera el tema en el orden del día, petición que no tuvo el apoyo del resto de vocales, porque consideraron que no es facultad del CNE interpretar la ley y menos ante eventuales infracciones. No obstante, dejaron claro que sí es su facultad presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral en el caso de hallar infracciones.

¿Cuándo inicia el receso legislativo?

El pleno del CAL también decidió declarar desde el 8 de enero el inicio del receso legislativo hasta el 22 de enero del 2025. Esto quiere decir que se suspenden las actividades parlamentarias en su totalidad: sesiones del Pleno; Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales; reuniones de Grupos Parlamentarios Temáticos y Grupos Interparlamentarios de Amistad; del Comité de Ética; sesiones del Consejo de Administración Legislativa y para toda actividad legislativa.

"Durante el decurso del receso parlamentario se suspenderán los plazos o términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes; sustanciación de solicitudes de juicio político; tramitación de amnistía, indultos, quejas, denuncias; enmiendas y reformas parciales a la Constitución; proceso de seguimiento y evaluación de las leyes; y demás trámites, procesos y/o ejercicio de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional y sus órganos", establece el comunicado oficial de la Asamblea. Este receso no suspenderá las actividades administrativas, de gestión y funcionamiento.

