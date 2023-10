CACES: "Hay muchas universidades que sin tener el dinero igual logran tener calidad"

EL CONTEXTO: El martes 3 de octubre, el CACES presentó el modelo de evaluación que aplicará a las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas del país en 2026. La propuesta mantiene la tendencia de reducir el número de indicadores con que se examinará a las instituciones, desde la evaluación efectuada en 2009. La presidenta de la entidad dialogó brevemente con este Diario al término del acto efectuado en la Espol.

- Hemos pasado de una evaluación de 2009 que derivó en la clasificación o categorización de las universidades, a una en la cual los resultados no son comparables, según ustedes han manifestado.

- Desde 2018 en la ley ya desaparece el tema de la categorización de las universidades, lo cual fue bueno. Sin embargo, en el modelo del 2019 todavía se percibía de alguna manera que existía una categorización implícita. Entonces lo que hicimos ahora fue puntualizar y formalizar el hecho de que no exista esa categorización y por eso el modelo en sí es autorreflexivo, es decir que cada una de las universidades hace de sí misma el tema de la calidad en función de lo que ellos quieran hacer. O sea, su misión, su visión, su estrategia, que apunte a sus mejores estándares de calidad como universidad. Ya no en la comparación.

- O sea, cada universidad se compara solo consigo misma.

- Correcto. Esto lo que permite es recoger las particularidades de cada una de las universidades, siendo que están en territorios distintos, tienen realidades distintas, pero así mismo tienen sus especificidades que las hacen distintas de las otras.

- ¿Un modelo que reduce y flexibiliza los indicadores permite a la vez mantener y garantizar la calidad educativa?

- Claro que sí. Como le decía, es una responsabilidad de cada una de las universidades, porque son ellas las que van a forjar la calidad que quieren tener. Como el modelo es autorreflexivo, son ellos los que van a poner cuáles son los límites de la calidad que quieran tener.

- ¿Los indicadores que deberán cumplir las universidades son ya de estándares internaciones o todavía son locales?

- Sí. De hecho, hay indicadores que en el caso de este modelo ya las universidades los han venido manejando en procesos anteriores. Y hay indicadores que los hemos comparado para ver qué es lo que se hace en otras partes del mundo, para puntualizar y ver cómo se puede aplicar eso aquí, en nuestro país, y hacer que el modelo en realidad potencie la calidad de las universidades ecuatorianas.

- Hay universidades públicas y privadas que tienen acreditaciones internacionales de sus carreras y programas académicos. ¿Qué tanto les sirve eso para este proceso?

- Si bien no hay relación directa entre el hecho de que estén acreditadas internacionalmente y este modelo, por otro lado eso lo que ha hecho es que estas universidades hayan pasado por procesos de evaluación con fines de acreditación internacional. La primera cosa de lo que uno se da cuenta es que lo que uno está haciendo, lo está haciendo bien...

-¿Pero no habrá una validación de esas acreditaciones?

- No dentro del modelo. Tenemos una lista de acreditadoras internacionales a las cuales las universidades pueden regresar a ver; o si tienen carreras o programas acreditados por ellas, el Caces va a reconocer esa acreditación internacional. El tema es que con este modelo no puede ser reconocida una acreditación institucional internacional, la ley no nos lo permite. Solamente de las carreras y programas.

- Hay universidades públicas que han tenido problemas en las evaluaciones. Y justamente son las que menos recursos reciben, lo cual podría dificultarles el cumplimiento de algunos indicadores. Aunque eso no depende directamente del Caces, ¿han considerado esto?

- Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque si bien es cierto que uno puede pensar que mientras más recursos, más calidad puede tener una institución, se va a dar cuenta de que no es así, de que la calidad en realidad no depende de la cantidad de dinero que pueda tener, sino de lo que la universidad esté realizando desde el punto de vista de la calidad. El dinero ayuda, aporta, sí; pero usted se da cuenta de que hay muchas universidades que sin tener el dinero, igual logran tener una calidad excelente. No hay una correlación directa entre tener más o menos recursos para ser de mejor o menor calidad.

La presidenta del CACES posa para una foto con representantes de universidades que asistieron a la presentación. Nelson Tubay

PERFIL: Presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) desde noviembre de 2022. Es matemática por la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y doctora (PhD) en Ingeniería Industrial por la Universidad de Wichita, Estados Unidos. Tiene una maestría en Estadística y otra en Gestión de Calidad y Productividad.

