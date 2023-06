Todos tenemos derecho a ser candidatos y nadie debería cuestionar tal decisión, de eso se trata la democracia. Sin embargo, ser candidato a presidente de la República sabiendo que no se está preparado para serlo, es, por decir lo menos, una irresponsabilidad. No podemos analizar los planes de gobierno de los posibles candidatos, pues no los han presentado aún, pero sí podemos analizar sus antecedentes y avizorar cómo serían si fueran presidente o presidenta. Aquí, la primera parte de un análisis.

Elecciones: juez del TCE falla a favor de la paridad en los binomios presidenciales Leer más

El ‘Rambo’ millonario

El simple hecho de haberse enrolado en un ejército no formal para combatir en guerras ajenas muestra un perfil psicológico bastante extraño. No soy psicólogo, pero estoy convencido de que no hay un sano juicio cuando se toma la decisión de ir a combatir y estar dispuesto a morir y matar por una causa que probablemente ni siquiera la conoce a profundidad. Sería interesante saber si participó activamente en combate o si mató a algún “enemigo”. Todo soldado que ha estado en una guerra sufre de Trastorno de Estrés Postraumático. ¿Qué ocasiona este trastorno? Ansiedad, depresión, agresividad, irritabilidad, ante situaciones comunes que usted o yo podríamos controlar sin ningún problema, pero que un excombatiente no puede, si no recibe tratamiento psicológico adecuado. En este caso particular, a este trastorno hay que añadir la inmensa cantidad de dinero que posee y el enorme poder que maneja a través de su empresa. También hay que agregar violencia intrafamiliar y oscuras relaciones con corruptos sentenciados. Si fuera presidente me imagino un atropellador irascible que no dialoga, que no respeta un orden legal y que no tendría empacho en violar los Derechos Humanos.

Jan Topic: "Sí existen adversarios y periodistas mercenarios" Leer más

El ‘marketero’ vanidoso

Un empresario de la publicidad que ha sido dirigente gremial, deportivo y asambleísta. En lo primero le fue muy bien, en lo segundo no tan bien y como asambleísta no tuvo mayor trascendencia. Es un publicista inteligente y exitoso. Conoce lo que es un buen mensaje, sabe estructurarlo y difundirlo con credibilidad. Sin duda alguna su fuerte es la comunicación y si concreta su candidatura veremos que su campaña estará llena de mensajes que invocan la emotividad asegurándonos que él puede convertir nuestros sueños en realidad. Si llega a ser presidente no sabrá cómo manejar el país y no habrá publicidad que le sirva. Creo que tiene muy buenas intenciones, pero su vocación no es el servicio desde la política. La vanidad por encima de la capacidad.

La abogada incondicional

Tiene un perfil académico muy respetable; abogada y dos maestrías. Casi toda su vida profesional la ha ejercido en la función pública y hasta hace pocas semanas fue asambleísta por Manabí. Persona de absoluta confianza de aquel que quiere volver. Sin duda está consciente de que sus pergaminos académicos y profesionales no son los que respaldan su candidatura a la presidencia; son su lealtad incondicional, la sumisión y la devoción por su líder, maestro y mentor, lo que más valoran en ella. No quieren cometer el mismo error de 2017. Esta vez quieren acaparar todos los poderes, nombrar nuevo contralor, procurador, fiscal, Consejo de la Judicatura y de yapa, reformar la Constitución para quedarse el resto de la vida en el poder. Así, la incondicional será solo un títere para que todos queden libres de glosas y sentencias. Los culpables serán todos los que piensen diferente a ellos.

El ‘denunciólogo’

Se fajó en solitario contra un presidente que tenía el control de todos los poderes y que abusaba de ellos, lo hizo con valentía y con pruebas. Esa lucha le dio su recompensa, logró un puesto en la Asamblea. Sin embargo, esa misma lucha también le causó demasiados enemigos, es que, así como acertó también se equivocó y se obsesionó acusando, aun sin pruebas y dañando reputaciones. Su paso por la Asamblea ha sido bueno, demostró que sirve para legislar y fiscalizar; ha pasado la prueba del trapiche demoledor que es la asamblea, pero nuevamente, su obsesión lo cegó y quienes alguna vez le dieron su apoyo, hoy tienen temor de hacerlo por la carga de revanchismo que lleva dentro de él. Su gobierno sería una cacería de brujas, un gobierno tan perseguidor como el que lo persiguió a él. Mejor que regrese a la Asamblea a seguir madurando.

Movimiento Construye respalda la candidatura de Villavicencio Leer más

Continuará…

Otros datos:

La Legión Extranjera recoge voluntarios de todo el mundo y a cambio le ofrece la ciudadanía francesa a los tres años.

El Barcelona Sporting Club no ganó ningún título del Campeonato de Fútbol del 2007 al 2010.