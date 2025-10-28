Bono 'Firmes con Noboa' de $1.000: Guía completa de requisitos y cómo postular

Este lunes 27 de octubre del 2025 el Gobierno Nacional anunció el inicio de un nuevo programa de incentivos económicos llamado Firmes con Noboa. Este busca reactivar los sectores más perjudicados por el paro nacional que duró más de un mes. Se trata de las provincias de Imbabura, de Carchi y algunos cantones al norte de Pichincha.

Según lo informado en redes sociales, se repartirán más de 50 millones, destinados a los pequeños negocios y familias de los sectores antes mencionados. El objetivo es reactivar la economía de ese sector que fue tan golpeada por las protestas que duraron más de un mes en conta del gobierno. Según estimaciones dichas movilizaciones provocaron pérdidas de hasta 300 millones de dólares.

¿Quiénes pueden acceder a este nuevo bono?

Es por eso que este incentivo es muy específico para las ciudades afectadas. Quiénes pueden solicitar este bono son: familias y emprendimientos ubicados en Imbabura y Carchi; comerciantes y microempresarios de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo; y residentes y negocios de las parroquias Guayllabamba y Calderón, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Además, el programa contempla apoyos sectoriales para rubros como el turismo y el transporte, y una línea específica para mujeres emprendedoras.

¿Qué requisitos deben cumplir para acceder a este beneficio?

Verifique residencia o actividad: tenga a mano comprobantes que sitúen su domicilio o negocio en Imbabura, Carchi, Cayambe, Pedro Moncayo, Guayllabamba o Calderón

Prepare documentación básica: cédula, RUC (si aplica), datos de contacto y comprobantes de la actividad económica (facturas, contratos, fotos del negocio)

Contacte a las entidades mencionadas: BanEcuador, SRI e IESS son instituciones citadas en el comunicado; consulte sus canales oficiales para conocer formularios, fechas de apertura y requisitos específicos

Consulte el detalle del crédito de interés: cada línea (turismo, Violeta, Bantransportes, 7x7, chatarrización) puede tener condiciones propias de plazo, monto y garantías

Solicite el incentivo directo si aplica: verifique cómo se validará la condición de micro o pequeño negocio para la asignación del aporte de $ 1.000

¿Cuándo comienza la entrega del bono?

Se anunció este lunes 27 de octubre mediante un comunicado de la presidencia, pero no se aclaró desde cuándo se receptarán solicitudes ni el día que empezarán a entregar los beneficios.

Todos los beneficios que ofrece Firmes con Noboa

Crédito al 5 % “Firmes con Noboa” (sector turismo)

Crédito Violeta “Firmes con Noboa” (mujeres emprendedoras)

Crédito Bantransportes “Firmes con Noboa” (servicios de transporte de pasajeros o carga)

Crédito 7x7 “Firmes con Noboa” (tasa del 7% anual, plazos de hasta 7 años)

Crédito de chatarrización “Firmes con Noboa” (bono por desintegrar vehículo antiguo para adquisición de vehículo nuevo o seminuevo)

