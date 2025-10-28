Federalismo, bicameralidad, reelección indefinida y más: las posturas de Noboa

El presidente Daniel Noboa no descarta la transformación de la Corte Constitucional, entre otros temas para la Constituyente

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, detalló este 28 de octubre de 2025 algunos de los temas que serían abordados en la posible Asamblea Constituyente que los ecuatorianos votarán en la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre de 2025.

En entrevista con Radio Centro, el primer mandatario expresó sus ideas respecto a un posible paso del centralismo al federalismo, la bicameralidad, la reelección indefinida, la existencia de la Corte Constitucional, entre otros temas que podrían modificarse en una posible nueva Constitución.

Los ecuatorianos se aprestan a votar el próximo 16 de noviembre sin saber el modelo de país que se persigue en una eventual nueva Constitución. El movimiento oficialista ADN podría dar paso a todo con una mayoría.



¿Federalismo o autonomías? Noboa habla de cambios, pero en unidad

Respecto al federalismo, el presidente Daniel Noboa no descartó la posibilidad de que se analice un cambio en el ordenamiento político-territorial del Ecuador, pero que hay que tomar en cuenta la diversidad cultural y las inequidades que arrastra el país.

"Que sea federal o autonómico, no creo que sea el mejor camino. El Ecuador es muy diverso, es muy pequeño, las distancias son muy cortas y es multicultural también. Entonces, los estados federales que han funcionado usualmente son en extensiones largas. El Ecuador todavía tiene ciertos problemas de desigualdad en otras provincias. Terminaría siendo diez provincias ricas y catorce pobres, cuando queremos sacar adelante las veinticuatro provincias", acotó el presidente.

Bicameralidad y nominación de autoridades

Por otra parte, el primer mandatario señaló estar dispuesto a analizar un posible cambio de modelo legislativo para que ya no sea una cámara única de representantes, sino que exista una bicameralidad que permita tener doble estándar de control.

En ese sentido, el presidente Noboa también indicó que bajo ese nuevo sistema parlamentario se puede cambiar la designación de autoridades para que estas sean nominadas y sea el Congreso o el Senado quien los ratifique en el cargo.

La Asamblea Nacional funciona con una cámara única de 151 asambleístas. cortesía

Daniel Noboa no apuesta por la reelección indefinida

El presidente Daniel Noboa también aclaró que en una posible Asamblea Constituyente el oficialismo no buscará modificar los periodos presidenciales para permitir la reelección indefinida. "Reelección máxima de 8 años", sentenció el mandatario.

La Corte Constitucional como sala de la Corte Nacional

Por otro lado, el primer mandatario también se refirió a cuál podría ser el destino de la Corte Constitucional, con la que ha tenido pugnas en los últimos meses de gobierno por el control de varias de sus leyes económicas urgentes.

El presidente Daniel Noboa señaló que es partidario de que la Corte Constitucional deje de existir como ha venido funcionando hasta el momento y que pase a integrar una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia.

