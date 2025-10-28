Expreso
DANIEL NOBOA EVENTO
El presidente Daniel Noboa no ha brindado cuál será la hoja de ruta para la posible Constitueynte.ARCHIVO: PRESIDENCIA

Oficialismo busca una Constitución "sencilla de entender": Noboa sobre Constituyente

El presidente Daniel Noboa brindó nuevos detalles sobre la hoja de ruta que seguirá ADN en la posible Constituyente

A pocas semanas de que los ecuatorianos regresen a las urnas para, entre otras cosas, votar por una posible Asamblea Constituyente, el presidente Daniel Noboa brindó nuevos detalles de cuál es el tipo de Constitución que pretende alcanzar el oficialismo.

En entrevista con Radio Centro, el primer mandatario sostuvo sin brindar mayores detalles que la postura de su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN), es alcanzar una Constitución "sencilla de entender, sencilla de interpretar, pero eficiente".

En ese sentido, adelantó que la Constitución que prevé el oficialismo es de 180 artículos y que tenga como eje central la protección de los derechos de los ciudadanos "sin tocar los derechos de la naturaleza ni afectar esos derechos".

Inversión y justicia, los otros temas para la Constituyente

Por otro lado, el presidente Daniel Noboa también hizo hincapié en que hay otros temas que son claves abordar en la posible Asamblea Constituyente, en especial para que el Ecuador avance en la generación de oportunidades y la lucha contra el crimen organizado.

"El Ecuador necesita inversión extranjera, el Ecuador necesita desarrollo, el Ecuador necesita un sistema y un Código Integral Penal (COIP) que haga sentido. Y la dinámica actual en el Ecuador no es así", acotó el primer mandatario.

Específicamente en el área de justicia y seguridad, Noboa señaló que "hoy en día sueltan a los criminales. Hoy en día la policía y los militares arriesgan sus vidas y terminan con un habeas corpus que suelta a alguien que tiene como veinte corvinas ahí y, encima, ha traficado toneladas de droga. Esas cosas no pueden pasar". El presidente también habló de reformas para que el Estado ecuatoriano pueda utilizar los bienes incautados del terrorismo y el narcotráfico.

