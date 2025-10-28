IESS dejaría de ser prestador de salud: Daniel Noboa explicó su idea

El Presidente de Ecuador aclaró que esa decisión no le quitaría el beneficio de gratuidad a los ciudadanos

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, habló sobre su propuesta para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deje de ser un prestador de salud. El mandatario aclaró que esa decisión no perjudicaría a los ciudadanos ya que se mantendría el beneficio, pero dicha competencia pasaría a una Cartera del Estado.

Así lo detalló en una entrevista con Radio Centro. Ahí también explicó las dificultades que genera que el IESS sea un prestador de salud y cómo su propuesta es una solución viable a lo que se vive actualmente.

"El prestador de salud no es quien va a dejar el Estado o el sistema de prestación de salud. Pasa la competencia al Ministerio de Salud Pública. No se toca el beneficio del ciudadano: el ciudadano lo sigue manteniendo. Pero el hecho de que el mismo Seguro Social sea el prestador de salud complica las cosas; se contrapone también con el Ministerio de Salud Pública", dijo Noboa.

"A veces, tener dos prestadores de salud estatales —pues uno es estatal y el otro, en teoría, no lo es, pero igual está involucrado el Estado— es sumamente complejo. Es sumamente complejo de entender", agregó.

El presidente de la República defendió de que el IESS no sea prestado de salud. Flickr / Presisencia de Ecuador

¿Cuál sería la función del IESS?

Noboa también aclaró que al sacarle esa competencia al IESS ya solo deja a la institución como lo que es: una caja. Por lo que será más fácil de administrar y que pueda cumplir la función para la que existe principalmente.

"El Seguro Social es una caja, y debería manejarse como una caja, y también administrarse de una manera eficiente que genere suficientes ingresos y utilidades para pagar las pensiones y todos los beneficios que da el Seguro Social y el Estado", argumentó.

Daniel Noboa contra sus detractores

El mandatario también le dedicó unas palabras a quiénes cuestionaron su idea con respecto al IESS y aseguró que lo único que quieren es "tumbarlo".

"Bajo ninguna circunstancia puede significar, como algunos decían el fin de semana, que los afiliados van a perder sus prestaciones de salud. Eso lo dicen los conchudos que quieren que pierda la consulta, que después pierda la Asamblea Constituyente y que yo me vaya a la casa", enfatizó.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!