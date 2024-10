Los beneficios de la ley urgente de Turismo aún no se ven

Desde hace seis meses, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo está vigente. Fue la quinta reforma ‘económica urgente’ del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, según la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur), no han visto beneficios para su sector, que ahora también enfrenta los apagones, en medio de las fiestas octubrinas.

“La ley no nos ha ayudado en absolutamente nada. No sé por qué hicieron una ley económica urgente. Nos invitaron (a la Asamblea) y escucharon lo que les dijimos que necesitábamos. Lo hemos tomado como una especie de burla”, comentó a EXPRESO Holbach Muñetón, presidente de Fenacaptur.

El dirigente está muy preocupado porque no cree que hasta fin de año lleguen ni 1’100.000 turistas. Compara la cifra con años anteriores y sostiene que el gobierno de Guillermo Lasso tampoco los ayudó a recuperarse, luego de los cierres provocados por la covid-19.

Las cifras de entrada de visitantes internacionales, del Ministerio de Turismo, confirman lo que señala la Fenacaptur. Así, en el 2019, antes de la pandemia, arribaron 2’107.692 turistas extranjeros. En el 2020 apenas se superó el medio millón de visitantes. Y hasta el 8 de agosto se registró la llegada de apenas 827.593 turistas.

A Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes de Guayas, le angustia que los apagones ocurran en medio de las fiestas de Guayaquil. Además, justo cuando, para “elevar la vara gastronómica”, se organizó el Primer Festival del Marisco de Guayaquil y se lanzó el encebollado como un patrimonio inmaterial. Quieren que los mejores chefs del Ecuador preparen platos como la fanesca, para que la gente viva una experiencia diferente en restaurantes y hoteles.

En esta semana, Barrezueta dice que varios miembros de la Asociación se han desesperado buscando generadores eléctricos, que por un lado solucionan el problema de los cortes de energía, pero que por otra parte encarecen los costos de producción. “Las ventas han bajado significativamente, unos reportan el 70% de reducción, otros por lo menos el 30%”.

En redes sociales se observa que restauranteros publicitan que cuentan con generadores eléctricos. Por ejemplo, Francesca Ferrero, propietaria de Morogrill, anunció el fin de semana la llegada de generadores para sus dos locales.

La gastronomía local pasa por su mejor momento, dice Barrezueta. En el 2023 apareció en el puesto 48 del ranking de las 100 Mejores Cocinas del Mundo, de la plataforma Taste Atlas. Pero: “necesitamos alivio financiero y la ley todavía no nos ayuda con eso”.

En esta semana, el dirigente tuvo una reunión en el Ministerio de Turismo. Les contó que Urdesa es un corredor gastronómico, con 10 cuadras, con cocinas de más de 25 países, en 268 restaurantes, desde Circunvalación hasta Miraflores. Pidió promoción local, como sucede en Medellín; también seguridad.

Seguimiento a la ley

Mientras tanto, en la Asamblea, Pedro Velasco, de Avanza, no conocía resultados de la norma aprobada. Formó parte de la Comisión de Desarrollo Económico que trabajó en la ley, bajo la dirección de Valentina Centeno, de ADN. Él admite que hace falta hacer un seguimiento de la efectividad de las leyes, pero alega que no cuentan con una unidad al respecto.

“El fin de la ley fue crear un fondo para la promoción turística, ya que si no se vende afuera lo que existe en Ecuador, incluso si no se promueve el turismo interno, no habrá resultados”. Velasco se refiere al Fondo de Desarrollo Turístico del Ecuador, que debía financiar actividades, programas de promoción y desarrollo turístico.

El rubro se alimentaría de las tasas Ecodelta (valor por la emisión de cada pasaje aéreo, desde Ecuador) y Potencia Turística (desde el extranjero).

Sin embargo, Muñetón, de Fenacaptur, recuerda que ese fondo de promoción regirá desde el 2025. “Decimos SOS, estamos en números rojos. Y con una ley económica urgente se dan el lujo de empezar el próximo año. No estamos boyantes. No somos Disney, con 98% de ocupación. Nos reunimos con el nuevo ministro, Mateo Estrella, pero nos repitió que la ley establece esa fecha”.

Según el dirigente, en Quito, la ocupación alcanza el 40% y en Guayaquil el 30%, cuando en el 2019 era del 70% y 65%, respectivamente.

Otra queja del sector es que la ley no les ha ayudado a llegar a acuerdos de pago con entidades bancarias. En el texto se habla de coordinar con las instituciones públicas y privadas. “Estamos golpeados, buscamos mayores plazos de pago”.

