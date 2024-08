El rescate del turismo en Ecuador se proyecta para 2025: ¿a tiempo o muy tarde?

Para el próximo año, 2025, el actual Gobierno espera haber recaudado al menos 60 millones de dólares, a través de las tasas Eco Delta y Ecuador Potencia Turística (que corresponden al 5 % sobre el costo del boleto de avión que deben pagar quienes salen o entran al país vía aérea). Esta recaudación es para darle vida al Fondo de Desarrollo Turístico, cuya creación se estableció en la Ley de Turismo aprobada en marzo pasado, para promocionar el país, subir las visitas desde el extranjero y levantar al sector turístico gravemente golpeado como efecto de la delincuencia.

Este monto, según explica a EXPRESO el ministro de Turismo, Niels Olsen, será administrado por el Ministerio de Turismo a partir de enero, como lo estableció el Reglamento de la ley de Turismo emitido en julio pasado. Gracias a ese instrumento legal, recalca la autoridad, esa cartera de Estado contará con un presupuesto hasta 50 veces mayor del que se ha manejado en este 2024; y el país se volverá más competitivo ante otras naciones que sí tienen fondos de más de 50 millones para su promoción, tales como Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

Pero a los empresarios de este sector (como hoteleros y propietarios de agencias de viajes), que el plan para levantar al turismo se ejecute recién el próximo año les hace mucho ‘ruido’ ya que, destacan, la crisis del sector está latente y no da signos de mejoría. Además de que, por el dinamismo del negocio, lo que se promociona ahora empieza a dar frutos recién en un año, explican.

“Si el plan para levantar el turismo se ejecuta recién desde el próximo año, se empezarían a ver los resultados mínimo en el año 2026. Los planes tienen que aplicarse ya, porque es ahora cuando estamos en crisis”, indica Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del país.

“El Fondo de Desarrollo Turístico nació en una ley urgente y los gremios creímos que con él se iba a aplicar un plan urgente, pero resulta que ante la misma ley no ha sido tan urgente”, añade el empresario turístico, André Obiol, uno de los dirigentes de la Federación Hotelera del Ecuador (Ahotec).

El sector turístico del país ha ido en picada desde el segundo semestre de 2023 por las olas de inseguridad que arroparon a varias ciudades de Ecuador y que, hasta el momento, confirman los hoteleros, mantiene un bajón con una ocupación de no más del 40 %. Por lo que este sector ha pasado de aportar el 2, 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país hasta 2019, a 1,2 % en 2023.

De acuerdo a los datos de Ahotec, en el país ha habido una disminución del 15,53 % de turistas hasta julio de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En los siete primeros meses del 2024 llegaron 716.812 visitantes, mientras que de enero a julio del año pasado hubo 848.569.

Los $ 60 millones marcarán una diferencia abismal con el presupuesto que hasta ahora venía manejando Turismo para promocionar al país. Según el ministro Olsen, en este 2024 su cartera de Estado cuenta solo con un poco más de $ 9 millones de los que $ 1, 8 millones le fueron inyectados a inicios de este mes, por el Gobierno.

“El presupuesto de este fondo será para promocionar la marca país en los mercados internacionales. En este momento estamos trabajando en el reglamento interno con el Ministerio de Finanzas, para poder establecer cómo se va a invertir y dónde se van a utilizar los recursos”, menciona la autoridad. Además de Finanzas, Turismo creará una comisión en la que los empresarios del sector tendrán voz, aunque no voto, ya que se trata de recursos públicos.

No obstante, los empresarios consideran que su opinión no está siendo tomada en cuenta con formalidad. Si bien están de acuerdo en solo tener voz, señalan que habían pedido una participación más seria, a través de representantes de los diferentes gremios, para que ayuden a la realización del megaplan de mercadeo para atraer turistas, así como realizar una auditoría del uso de estos recursos. Pero señalan que el Gobierno, a través de la misma ley, “minimiza su participación”.

“Lo que estipuló la ley es que de manera voluntaria y por convocatoria, cualquier persona puede dar su opinión sobre el plan estratégico, ya que finalmente quienes tomarán las decisiones serán el ministro y su personal”, menciona Obiol. “Nuestra participación queda reducida a invitados, cuando incluso hicimos el pedido en la Asamblea Nacional”, coincide Muñetón.

Y es que enfatizan que las decisiones que tome el Ministerio sobre el megaplan, les afecta directamente porque son ellos quienes invierten en dicho sector, saben en qué gasta el turista, qué come y dónde viaja.

Aún el Ministerio de Turismo no sabe en detalle cómo y dónde invertir con este fondo, pero sí tiene claro, destaca Olsen, es que tiene que impulsarse proyectos de competitividad y de promoción. “Este año, el 70 % de nuestro presupuesto de promoción se hizo para promoción internacional y el 30 % en promoción nacional. Las próximas autoridades de Turismo deberían seguir la misma estructura”, indica.

No obstante, Muñetón difiere en que no debería darse más énfasis en promocionar al país en el exterior que al turismo local, pues considera que por ahora el 70 % de promoción “debe dirigirse a lo más fácil: motivar a los ecuatorianos que viajen alrededor de su país”, ya que convencer a turistas extranjeros de que vengan a “un lugar con alta percepción de inseguridad” es más complicado. Un plan integral que no solo debe trazarse ahora, destaca Muñetón, sino empezar a ejecutarse sobre la marcha, tomando medidas para mitigar la inseguridad y la percepción de violencia que sigue afectando al sector.

¿Cómo se deben invertir los recursos del Fondo?

Para la ejecución de los recursos del Fondo de Desarrollo Turístico, Obiol menciona que el Ministerio de Turismo, que para el 2025 tendrá un nuevo titular, deberá trabajar con la misma marca país para posesionar una sola imagen de Ecuador. También añade que el ministerio deberá segmentar la promoción en el exterior porque hay países que históricamente demandan más turistas que otros. “Esta primero Estados Unidos y Canadá. A nivel de Europa está Inglaterra, Alemania, Francia, España, algo de Australia y Japón”, enumera.

También hay que segmentar la promoción por la tipología de turista, dice el también experto en industria turística. “Es decir, dar opciones a quienes deseen un turismo cultural, de aventura, de naturaleza y por gastronomía”.

Asimismo, continúa, se debe segmentar por edades ya que por ejemplo los turistas de tercera edad son quienes compran los paquetes turísticos en las agencias de viajes, mientras los jóvenes que son los que más viajan y tiene más voluntad de viajar, lo hacen con ayuda de grandes plataformas como Tripadvisor, Booking, Expidia y se basan más en las redes sociales e influencers .

El empresario hotelero además señala que es importante hacer una promoción parcializada, como lo ha hecho México o Colombia, quienes también han sido señalados como países de mucha inseguridad por carteles de tráfico de drogas, pero que no les ha faltado turistas en ciudades como Cartagena o Cancún. En Ecuador, dice Obiol, se puede potenciar sitios seguros como Cuenca, Galápagos y la Amazonía.

